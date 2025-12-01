«Очень счастливы»: игрок «Ахмата» высказался о победе над «Динамо»

01 декабря 2025, 17:41

Игрок «Ахмата» Ибишев прокомментировал победу 2:1 над «Динамо»

Турпал-Али Ибишев (Фото: Instagram* / @ibishew79)

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев прокомментировал эмоциональную победу грозненского клуба над московским «Динамо» в матче 17-го тура РПЛ, завершившемся со счётом 2:1. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Футболист признался, что эта виктория стала особенно важной для команды. По словам Ибишева, внутри коллектива царит отличное настроение — игроки давно ждали такого результата и сейчас невероятно рады.



Он отметил, что по качеству футбола «Ахмат» в первой части сезона практически никому не уступал, однако команде мешала слабая реализация моментов.



Теперь грозненцам предстоит матч против «Оренбурга», который состоится 5 декабря. Ибишев подчеркнул, что команда нацелена только на победу, чтобы уйти на перерыв в хорошем настроении.





«Долгожданная победа. Все очень счастливы! Впереди матч с «Оренбургом», нужно обыграть их и уходить на выходные. В первой части сезона мы никому не уступали по игре. Были проблемы с реализацией», — сказал футболист.