Московский клуб РПЛ интересуется одним из лучших бомбардиров МЛС Мусой
Клуб Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из Москвы предметно интересуется нападающим «Далласа» Петером Мусой. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Уточняется, что велись переговоры с представителями футболиста на предмет перехода в зимнее трансферное окно. 27-летний игрок из Хорватии занимает шестое место в списке лучших бомбардиров МЛС в текущем сезоне. Он забил 18 голов и сделал шесть результативных передач в 30 матчах.
Контракт Мусы с командой действует до 31 декабря 2027 года. За время выступления за «Даллас» он провёл 67 матчей, забил 36 голов и отдал 10 голевых передач. По информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 6 миллионов евро.
