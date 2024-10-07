Агент Барбоза раскрыл даты возвращения России в еврокубки

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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Россию могут вернуть в еврокубки уже через два года.
«Думаю, что совсем скоро, этот вопрос уже решается. В Европе есть план «Б», где есть мир и можно договориться. Надеюсь, со всех сторон будет компромисс и всё это отразится на спорте. Хотя спорт живёт в политике. Иногда решения ФИФА противоречивые, но так долго продолжаться не может. Это двойные стандарты. Думаю, что уже через два года Россию вернут», — высказался в беседе с Metaratings.ru Барбоза.
Ранее агент Паулу Барбоза высказал мнение о том, что нападающий Александр Соболев имеет шансы и данные для того, чтобы стать крупной фигурой в «Зените».
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Мелисса Тимофеева