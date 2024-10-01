Барбоза заявил о возможности Соболева стать большой фигурой в «Зените»

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Агент Паулу Барбоза высказал мнение о том, что нападающий Александр Соболев имеет шансы и данные для того, чтобы стать крупной фигурой в «Зените».
«Александр может стать влиятельной фигурой для «Зенита». Мои слова могут быть спорными, но у него есть все данные, чтобы стать большой фигурой. Если не считать его слова, как он себя вёл и весь процесс перехода, я все равно считаю его сильным игроком», – заявил в беседе с Metaratings.ru Барбоза.
Напомним, Александр Соболев подписал контракт с «Зенитом» на три года с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее футбольный агент Паулу Барбоза заявлял, что Миралем Пьянич перешёл в ЦСКА с целью вернуться в Европу.
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