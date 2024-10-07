Сборная Таджикистана по футболу отказалась от матча с командой России в ноябре

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Федерации футбола Таджикистана была вынуждена ответить отказом на предложение Российского футбольного союза провести товарищеский матч сборных в ноябре. Об этом ТАСС сообщили в Федерации футбола Таджикистана.
В товарищеском матче было отказано по причине ранее запланированных игр у национальной команды. Отмечается, что предложение от РФС поступило Федерации футбола Таджикистана еще в начале летнего периода.
Напомним, ближайший сбор команды России пройдет с 7 по 15 октября. В ноябре одним из двух соперников российской сборной по товарищеским матчам должна стать команда Сирии.
Ранее сообщалось, что сборная Пакистана по футболу отказалась от предложения России провести товарищеский матч 11 октября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, ближайший сбор команды России пройдет с 7 по 15 октября. В ноябре одним из двух соперников российской сборной по товарищеским матчам должна стать команда Сирии.
Ранее сообщалось, что сборная Пакистана по футболу отказалась от предложения России провести товарищеский матч 11 октября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова