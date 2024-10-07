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Сборная Таджикистана по футболу отказалась от матча с командой России в ноябре

07 октября 2024, 17:12
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Федерации футбола Таджикистана была вынуждена ответить отказом на предложение Российского футбольного союза провести товарищеский матч сборных в ноябре. Об этом ТАСС сообщили в Федерации футбола Таджикистана.
В товарищеском матче было отказано по причине ранее запланированных игр у национальной команды. Отмечается, что предложение от РФС поступило Федерации футбола Таджикистана еще в начале летнего периода.

Напомним, ближайший сбор команды России пройдет с 7 по 15 октября. В ноябре одним из двух соперников российской сборной по товарищеским матчам должна стать команда Сирии.



Ранее сообщалось, что сборная Пакистана по футболу отказалась от предложения России провести товарищеский матч 11 октября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#футбол
#спортсмены
#россия
#таджикистан
Боксёры из Подмосковья завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях
07 октября 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти шестикратного чемпиона СССР Бориса Никонорова, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Юрий Никифоров из Ногинска, выступающий в весовой категории 86 килограммов, и Ренат Алиев из Электростали в весовой категории 60 килограммов», — говорится в сообщении.
Серебряные медали завоевали Иван Ворона из Раменского (весовая категория 75 кг) и Фирузжон Мансуров из Ивантеевки (весовая категория 48 кг). А бронзовые награды в копилку подмосковной команды принесли Ян Богданов и Амирхан Ханов из Чехова, они выступали в весовых категориях 92 и 45 кг соответственно, а также люберецкий спортсмен Алексей Моисеев (весовая категория 71 кг).

Всего в соревнованиях приняли участие 165 боксёров из 29 российских регионов,

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#минспорта мо
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#медали
#московская область
#подмосковье
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Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали на соревнованиях по конному спору
07 октября 2024, 10:50

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья получили призовые места на соревнованиях по конному спорту, включая чемпионат России, международный фестиваль студенческого конного спорта и первенство Центрального федерального округа, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Герман Сердечнов показал лучшие результаты на лошади Кордетто в трёх дисциплинах: манежной езде, кроссе и конкуре на чемпионате России среди молодых всадников.

Софья Гаврилина и лошадь Зола-07 стали победительницами первенства Центрального федерального округа в лёгком классе 100, а Василиса Маврина и скакун Овод-06 получили бронзовую медаль.

Дарья Новикова и её конь Хенигвайн-09 выиграли золотую медаль в детском классе 90 на фестивале студенческого конного спорта.

Конкурс проходил в Дмитровском городском округе Московской области с 27 по 29 сентября. В турнире приняли участие более 70 спортивных пар «всадник-лошадь», которые стартовали более 300 раз.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#конкурс
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#конный спорт
#физкультура
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TFF отстранила из-за секс-скандала женщину-судью с инспектором ФИФА в Турции
07 октября 2024, 10:30

Фото: istockphoto/FotografieLink

Инспектор матчей местной Суперлиги Орхан Эрдемир, а также женщина-арбитр Элиф Караарслан отстранены Турецкой футбольной федерацией (TFF) в связи с секс-скандалом. Об этом говорится на сайте организации.
Эрдемир является инспектором ФИФА, его отстранили на 45 дней, мужчине 61 год. Караарслан 24 года, ее не допустят к работе в течение трех месяцев.

Скандал произошел после попадания в сеть видео с откровенным содержанием, где главными действующими лицами стали Эрдемир и Караарслан. Они пытались отстоять свое право на работу, но апелляции были отклонены арбитражным советом федерации.

Ранее сообщалось, что в Финляндии разгорелся скандал на фоне срыва матча с участием россиян.

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#мир
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Сборная Подмосковья заняла третье место на Спартакиаде пенсионеров России
07 октября 2024, 09:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Третье место в общекомандном зачёте заняла команда Московской области на IX Спартакиаде пенсионеров России, этот результат обеспечили две медали — золотая и серебряная, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль завоевала Светлана Плотницкая из Долгопрудного в соревнованиях по плаванию среди женщин. А Алексей Горбатов из Жуковского занял второе место на шахматном турнире в рамках Спартакиады», — говорится в сообщении.
Председатель Союза пенсионеров Подмосковья, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин отметил важность этого достижения.

«Победа сборной Московской области стала исторической — это лучший результат за весь период проведения соревнований. Поздравляю всех участников и их тренеров. Уверен, что впереди нас ждут новые достижения и вершины», — сказал Анатолий Никитин.
Отмечается, что соревнования были приурочены к Международному дню пожилых людей.

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#спартакиада
#пенсионеры
#медали
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Семикратная олимпийская чемпионка раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам
Ромашина заявила, что иностранным спортсменам не хватает российских спортсменок
07 октября 2024, 08:53

Фото: iStock/BalanceFormcreative

Семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина раскрыла отношение иностранных спортсменов к россиянам. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По ее словам, иностранные спортсмены периодически пишут ей и говорят, что им не хватает российских спортсменок. Ромашина пояснила, что они хотят видеть в синхронном плавании больше «искусства и лоска».

«Это именно то, что всегда привносила сборная РФ на соревнования», — заключила чемпионка.

Напомним, в апреле текущего года Международная федерация плавания запретила российским спортсменам принимать участие в соревнованиях в 2022 году. Из-за этого синхронистки пропустили чемпионаты мира и Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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#соревнования
#спортсмены
#игры
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#плавание
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Российская фехтовальщица на саблях Великая впервые победила в керлингольфе
06 октября 2024, 21:43

Фото: istockphoto/Naypong

Российская фехтовальщица на саблях и двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая сегодня, 6 октября, впервые победила в керлингольфе. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО. По ее словам, в России и Подмосковье усиленно работают над тем, чтобы этот вид спорта стал ближе большему количеству людей.
«Подтверждением этому является фестиваль «Сильные фигуры», на который собираются и олимпийцы, и любители», — поделилась спортсменка.
Великая победила, закатив два мяча на минимальное расстояние к лунке. Игра состоялась в деревне Курово Дмитровского городского округа во время закрытия фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» — одних из главных любительских спортивных соревнований в стране.

Керлингольф — изобретенный в России вид спорта, объединивший в себе правила шотландских керлинга и гольфа. При ударе мячи соперников остаются на местах приземления, участникам засчитывают удары по любому из мячей, а сами спортсмены всегда находятся вместе.

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#подмосковье
#чемпионат россии
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#спортсмены
#правила
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В Подмосковье прошел Международный фестиваль «Сильные игры»
Член МОК Жуков назвал гольф доступной и семейной игрой
06 октября 2024, 21:40

Фото: istockphoto/Somchai Sookkasem

Гольф — семейная игра, доступная в любом возрасте, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК), депутат ГД Александр Жуков в рамках закрытия Международного фестиваля по индивидуальным видам спорта «Сильные фигуры», пишет РИАМО. Мероприятие в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort» в подмосковной деревне Курово связано с сериалом «Игры», повествующем про Олимпиаду-80.
«Я тогда участвовал в бетонировании основания одного из зданий, строящихся к Олимпиаде», — пояснил Жуков.
Он добавил, что сегодняшний полет мишки в честь закрытия сезона является весьма символичным. Команды, участвующие в турнире по керлингольфу и гольфу, состояли из политиков и профессиональных спортсменов.

«Сильные фигуры» — один из популярнейших турниров в РФ, где соревнуются в шахматах, теннисе, гольфе, бильярде, тег-регби и других видах спорта.

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Послы РФ в Хельсинки заявили про критический уровень русофобии в Финляндии
06 октября 2024, 15:57

Фото: istockphoto/Hasbi Sahin

Уровень русофобских настроений в Финляндии достиг критической отметки, включая сферу спорта. Об этом заявили в российском посольстве на территории республики.
Таким образом дипломаты прокомментировали срыв футбольного матча в Турку, 3 октября. В адрес игроков, имеющих российское происхождение и выступающих за финский «Яро», посыпались оскорбления по национальному признаку.

Послы отметили, что такие инциденты усиливают расистские настроения, причем происходит подобное не впервые.

«В этой связи вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны…» — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В посольстве надеются, что виновников привлекут к дисциплинарной ответственности, а подобные инциденты будут предотвращены в будущем.

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#мир
#россия
#финляндия
#посольство
#скандал
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Овечкин рассказал, какую часть зарплаты в $149,2 млн забирают налоги
Хоккеист Овечкин заявил, что половину зарплаты в $149,2 млн забирают налоги
06 октября 2024, 13:31

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал сообщения о том, что он стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с зарплатой в $149,2 млн, заявив, что половину заработанных им денег забирают налоги. Его слова приводит «Матч ТВ». Все упоминаемые его доходы Овечкин предложил делить на два.
«Вы не забывайте, что не меньше половины заработанных денег у меня забирают на налоги. То, что про меня пишут, все время делите на два», — пояснил он.
За прошедший сезон НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах, во время которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Таким образом он приближается к рекорду знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — на счету россиянина 853 шайбы, что на 41 меньше, чем у действующего лидера.

Ранее бывший нападающий сборной России Максим Сушинский заявил, что Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьет рекорд канадца Гретцки.

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