Агент Барбоза: сомневаюсь, что «Спартак» отпустит Маркиньоса
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что московский «Спартак» вряд ли будет готов расстаться с бразильским полузащитником Маркиньосом этим летом. Об этом пишет Metaratings.ru.
До этого Маркиньос признался, что ему поступило множество предложений, и он пока не решил, продолжит ли играть за «Спартак» в следующем сезоне.
«С другой стороны, у него может быть предложение из Бразилии. Не сомневаюсь в этом. Будет ли это интересно для «Спартака»? Сомневаюсь»,— выразил мнение Барбоза.
В прошедшем сезоне спортсмен принял участие в 35 матчах во всех соревнованиях, забив восемь голов и отдав семь результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро.