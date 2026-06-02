Агент Барбоза: сомневаюсь, что «Спартак» отпустит Маркиньоса

02 июня 2026, 15:31

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что московский «Спартак» вряд ли будет готов расстаться с бразильским полузащитником Маркиньосом этим летом. Об этом пишет Metaratings.ru.





До этого Маркиньос признался, что ему поступило множество предложений, и он пока не решил, продолжит ли играть за «Спартак» в следующем сезоне.





«С другой стороны, у него может быть предложение из Бразилии. Не сомневаюсь в этом. Будет ли это интересно для «Спартака»? Сомневаюсь»,— выразил мнение Барбоза.