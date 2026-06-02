Галямин: назначение Игдисамова в ЦСКА — это не риск
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером «армейцев», а также оценил его перспективы на посту. Об этом пишет Metaratings.ru.
По его мнению, назначение Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА не является рискованным решением, поскольку с ним легче достичь договорённости по условиям контракта, и он хорошо знаком с особенностями чемпионата.
«Это более важный фактор, чем гражданство. Лично для меня возраст и национальность не играют никакой роли. Есть тренеры квалифицированные и неквалифицированные. Пока мы не знаем, каким тренером будет Игдисамов. Но ему надо было дать шанс», — пояснил Галямин.
1 июня Игдисамов официально стал главным тренером ЦСКА. Он заключил контракт на два сезона с возможностью продления ещё на два. С 2019 года Игдисамов работал в Академии ЦСКА. В 2024-м его молодёжная команда выиграла Молодёжную футбольную лигу, а в 2025-м завоевала серебро.