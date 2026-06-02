Галямин: назначение Игдисамова в ЦСКА — это не риск

02 июня 2026, 12:26

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером «армейцев», а также оценил его перспективы на посту. Об этом пишет Metaratings.ru.





По его мнению, назначение Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА не является рискованным решением, поскольку с ним легче достичь договорённости по условиям контракта, и он хорошо знаком с особенностями чемпионата.





«Это более важный фактор, чем гражданство. Лично для меня возраст и национальность не играют никакой роли. Есть тренеры квалифицированные и неквалифицированные. Пока мы не знаем, каким тренером будет Игдисамов. Но ему надо было дать шанс», — пояснил Галямин.