Томпсон: новый лимит на легионеров пойдет РПЛ на пользу
Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон высказался об ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), а также оценил влияние этой меры на развитие российского футбола. Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, введение нового ограничения на количество легионеров положительно скажется на Российской Премьер-лиге. Иностранные игроки будут обязаны подтверждать свою квалификацию на тренировках, чтобы попадать в основной состав. Это сделает команду более сильной, пояснил Томпсон.
«Наша задача — выходить на поле и показывать максимум, на который мы способны. Остальное — не наше дело», — добавил он.
С сезона 2026/27 в Российской Премьер-лиге (РПЛ) вступят в силу новые правила, касающиеся лимита на легионеров. Теперь клубы смогут включать в свои заявки не более 12 иностранных игроков. На поле одновременно смогут находиться только семь легионеров. Ранее, в сезоне 2025/26, разрешалось заявлять 13 иностранцев, из которых на поле могли выходить восемь.