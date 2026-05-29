Томпсон: новый лимит на легионеров пойдет РПЛ на пользу

29 мая 2026, 16:23

Фото: iStock/matimix

Полузащитник «Оренбурга» Хорди Томпсон высказался об ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), а также оценил влияние этой меры на развитие российского футбола. Об этом пишет Metaratings.ru.





По его словам, введение нового ограничения на количество легионеров положительно скажется на Российской Премьер-лиге. Иностранные игроки будут обязаны подтверждать свою квалификацию на тренировках, чтобы попадать в основной состав. Это сделает команду более сильной, пояснил Томпсон.





«Наша задача — выходить на поле и показывать максимум, на который мы способны. Остальное — не наше дело», — добавил он.