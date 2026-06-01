Экс-нападающий «Динамо» высказался о результатах клуба в РПЛ
Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов подвел итоги выступления «бело-голубых» в завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги (2025/26). Он поделился мнением о перспективах команды.
По словам собеседника Metaratings.ru, в клубе с уважением относятся к новому главному тренеру Сандро Шварцу, перед которым поставили задачу выиграть Кубок России. При этом Колыванов выразил мнение, что клубу стоило сохранить Гусева вместо назначения Шварца.
Вместе с тем он назвал состав «Динамо» отличным и подчеркнул, что команде достаточно приобрести двух-трех игроков для борьбы за чемпионство в РПЛ. А вот для победы в Кубке, со слов футболиста, коллектив готов уже сейчас.
По итогам сезона-2025/26 «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков. Чемпионом стал «Зенит» (68 очков), «серебро» завоевал «Краснодар» (66), тройку замкнул «Локомотив» (53).
Читайте также: