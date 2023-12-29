Агент Барбоза удивился невостребованности хороших футбольных специалистов в РПЛ

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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза выразил удивление по поводу невостребованности большого числа хороших российских футбольных специалистов в РПЛ.
«В России полно хороших футбольных специалистов. Странно, что они не востребованы в РПЛ. Большинство клубов чемпионата России предпочитают звать иностранцев, даже когда на рынке много свободных российских тренеров, менеджеров. Почему так происходит? Это надо спросить у руководителей клубов. Сейчас, когда россиянам сложно устроиться в Европе, надо давать им работу во внутреннем чемпионате», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.
Ранее Паулу Барбоза заявлял о том, что возможны интересные приобретения клубов РПЛ в это зимнее трансферное окно.
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