Журналист Эспина заявил об интересе клубов Ла Лиги к российским спортсменам

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Также он предположил, что этой зимой трансферов из России не будет.
«Да, клубы Ла Лиги мониторят российский рынок. Но, безусловно, это не самое популярное направление. Раньше в Испании было много футболистов из России, сейчас, конечно, это не так. Но не исключено, что какой-то клуб давно следит за россиянином, как это делал «Реал Сосьедад» за Захаряном. Что касается зимнего трансферного окна, то, думаю, трансферов из России не будет», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Эспина.
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