Агент Барбоза: «Зимой не произойдёт какого-то громкого трансфера в РПЛ»

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«Мне не кажется, что этой зимой произойдёт какой-то громкий трансфер в РПЛ, скорее будет просто несколько интересных приобретений. Но есть «Зенит», который в этом сезоне упустил лидерство, поэтому они сделают всё, чтобы заполучить звёздного игрока. Им это необходимо для борьбы за чемпионство с «Краснодаром», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.
Он добавил, что уход из команды Малкома сказался на её игре.
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