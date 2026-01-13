Агент Барбоза: «Зенит» интересуется Фредом, Райаном и Джоном Джоном
«Зенит» интересуется тремя бразильскими игроками: Райаном, Фредом и Джон Джоном. Об этом заявил агент Паулу Барбоза.
В беседе с Metaratings.ru он уточнил, самым перспективным вариантом для петербуржцев является 21-летний Райан из «Васко да Гама», который мог бы усилить команду в борьбе за чемпионство. Фред, 32 года, менее интересен для «Зенита», а Джон Джон из «РБ Брагантино» показал высокий уровень в бразильском футболе и тоже стал бы усилением. Барбоза отметил, что за всеми тремя игроками следят и другие европейские клубы.
Согласно Globo Esporte, «Зенит» предложил за Райана 18 миллионов евро, предложение принято клубом, но сам футболист предпочел бы другой европейский клуб. Фред оценивается «Фенербахче» в 12 миллионов евро, хотя петербуржцы готовы заплатить шесть миллионов евро. Джон Джон может стать рекордной продажей «РБ Брагантино», его трансфер оценивается в 15 миллионов евро.
