Футболист Татаев назвал «Краснодар» главным фаворитом РПЛ сезона 2025/26
Футболист «Оренбурга» Алексей Татаев назвал «Краснодар» главным претендентом на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Во время медосмотра команды защитник заявил, что «Краснодар» демонстрирует хороший футбол и обладает мастеровитыми игроками.
«У „Краснодара“ сейчас есть кураж. Если они всё сделают правильно, то опять станут чемпионами», — подчеркнул Татаев в комментарии Metaratings.ru.
После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко и «Локомотив» — на три. В то же время аналитики букмекерской компании BetBoom считают «Зенит» главным фаворитом сезона, оценивая шансы петербургского клуба коэффициентом 1,94, а «Краснодара» — 4,14.