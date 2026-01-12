12 января 2026, 13:18

Фото: iStock/gorodenkoff

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход бразильского полузащитника Жерсона из «Зенита», отметив, что предсказать успех игрока заранее невозможно, и подчеркнул, что «Спартак» чаще допускает ошибки с назначением главных тренеров.





10 января «Зенит» объявил о переходе 28-летнего хавбека в «Крузейро». Сделка оценивается в 27 миллионов евро с возможными тремя миллионами дополнительных выплат, а по информации «СЭ» итоговая сумма может достигнуть 35 миллионов евро.



Жерсон выступал за «Зенит» с лета 2025 года, сыграв 15 матчей во всех турнирах и забив два гола. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2030 года, а рыночная стоимость игрока по оценке Transfermarkt составляет 18 млн евро.





«Жерсон? Бывает, что футболисты проявляют себя, а бывает, что нет. Это жизнь. Угадать нельзя заранее. «Спартак» же приглашает тренеров — один хуже другого. «Зенит» — сильная команда. Купили — не подошёл. Будут играть другие», — сказал Губерниев Metaratings.ru.