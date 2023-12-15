Аршавин: Такой игрок, как я, рождается раз в 50 лет

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«Есть ли мечта воспитать нового Аршавина? Аршавин должен родиться. Много факторов должно срастись. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я — это нескромно говорить, — он не рождается каждые 10-20 лет, может, 50 лет. Именно в России», — сказал российский футболист.
Андрей Аршавин воспитывался в петербургской «Смене». На высшем уровне за «Зенит» он дебютировал в 1999 году. После девяти лет в петербургском футбольном клубе футболист перешёл в лондонский «Арсенал» и четыре года играл в Великобритании. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.
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