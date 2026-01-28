Агент Баринова: Дмитрия тепло приняли в ЦСКА после перехода из «Локомотива»

28 января 2026, 18:05

Полузащитника Дмитрия Баринова тепло приняли в ЦСКА после перехода из московского «Локомотива». Об этом рассказал его агент Владимир Кузьмичев.





По словам представителя футболиста, адаптация 29-летнего хавбека в новой команде прошла практически без проблем. Баринов хорошо знаком со многими игроками ЦСКА по выступлениям за сборную России, поэтому быстро влился в коллектив.





«В коллективе Дмитрия приняли очень хорошо. Со многими ребятами у него уже были дружеские отношения по национальной сборной, поэтому вопрос адаптации даже не стоял. Я лично был на сборах, видел все своими глазами — атмосфера очень позитивная», — отметил Кузьмичев в беседе с «РБ Спорт».

«Думаю, он способен выиграть конкуренцию и быть не просто игроком основы, а лидером ЦСКА», — подчеркнул он.