Агент Баринова: Дмитрия тепло приняли в ЦСКА после перехода из «Локомотива»
Полузащитника Дмитрия Баринова тепло приняли в ЦСКА после перехода из московского «Локомотива». Об этом рассказал его агент Владимир Кузьмичев.
По словам представителя футболиста, адаптация 29-летнего хавбека в новой команде прошла практически без проблем. Баринов хорошо знаком со многими игроками ЦСКА по выступлениям за сборную России, поэтому быстро влился в коллектив.
«В коллективе Дмитрия приняли очень хорошо. Со многими ребятами у него уже были дружеские отношения по национальной сборной, поэтому вопрос адаптации даже не стоял. Я лично был на сборах, видел все своими глазами — атмосфера очень позитивная», — отметил Кузьмичев в беседе с «РБ Спорт».
Агент также выразил уверенность, что Баринов сможет не только закрепиться в основном составе армейцев, но и стать одним из лидеров команды.
«Думаю, он способен выиграть конкуренцию и быть не просто игроком основы, а лидером ЦСКА», — подчеркнул он.
В настоящее время Дмитрий Баринов проводит свой первый тренировочный сбор в составе ЦСКА после перехода из «Локомотива».