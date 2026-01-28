Глава РФС Колосков: не вижу смысла в возвращении Захаряна в «Динамо»
Почётный президент РФС и болельщик московского «Динамо» Вячеслав Колосков заявил, что не видит смысла в возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в столичный клуб.
В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» Колосков отметил, что обсуждения в прессе о необходимости камбэка футболиста не имеют под собой оснований.
«Я видел, что в прессе много пишут о том, что нужно возвращать Захаряна в „Динамо“. Но непонятно, зачем это делать — сейчас Арсен ничем команде не поможет, нет смысла его возвращать. Ему нужно разобраться с причинами травм и серьёзно поработать над этим», — подчеркнул Колосков.
По его словам, постоянные проблемы со здоровьем не позволяют игроку набирать стабильную форму, что делает потенциальный трансфер невыгодным ни для футболиста, ни для клуба.
«Невозможно быть постоянно травмированным и при этом оставаться в хорошей игровой форме. Так что ни Захаряну, ни „Динамо“ этот трансфер не нужен. Надеюсь, Арсен сможет справиться с проблемой и вернуться на прежний уровень, к стабильной игре», — добавил он.
В текущем сезоне Арсен Захарян провёл 16 матчей за «Реал Сосьедад» и забил один гол. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7,5 миллионов евро.