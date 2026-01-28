Глава РФС Колосков: не вижу смысла в возвращении Захаряна в «Динамо»

28 января 2026, 17:32

Фото: iStock/matimix

Почётный президент РФС и болельщик московского «Динамо» Вячеслав Колосков заявил, что не видит смысла в возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в столичный клуб.





В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» Колосков отметил, что обсуждения в прессе о необходимости камбэка футболиста не имеют под собой оснований.





«Я видел, что в прессе много пишут о том, что нужно возвращать Захаряна в „Динамо“. Но непонятно, зачем это делать — сейчас Арсен ничем команде не поможет, нет смысла его возвращать. Ему нужно разобраться с причинами травм и серьёзно поработать над этим», — подчеркнул Колосков.

«Невозможно быть постоянно травмированным и при этом оставаться в хорошей игровой форме. Так что ни Захаряну, ни „Динамо“ этот трансфер не нужен. Надеюсь, Арсен сможет справиться с проблемой и вернуться на прежний уровень, к стабильной игре», — добавил он.