Достижения.рф

С 20 по 22 февраля в Москве пройдет международный турнир «Кубок Легенд»

Фото: iStock/matimix

С 20 по 22 февраля 2026 года в Москве пройдет 18-й международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. Матчи состоятся на арене Дворца спорта «Мегаспорт».



Турнир традиционно соберет звезд мирового и отечественного футбола и пройдет в клубном формате. За главный трофей поборются команды «Динамо», «Зенит», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, а также сборная мира.

Как сообщает Metaratings, в числе планируемых участников — Андрей Тихонов, Ари, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Виктор Файзулин, Павел Погребняк, Кевин Кураньи, Александр Филимонов, Зоран Тошич, Сергей Игнашевич, Андрей Каряка, Маринато Гилерме, Руслан Пименов и другие известные футболисты прошлых лет.

Организаторы подчеркнули, что посещение турнира не требует оформления Fan ID. Билеты на «Кубок Легенд» уже доступны для покупки на официальном сайте соревнований.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0