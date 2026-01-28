С 20 по 22 февраля в Москве пройдет международный турнир «Кубок Легенд»
С 20 по 22 февраля 2026 года в Москве пройдет 18-й международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Еременко. Матчи состоятся на арене Дворца спорта «Мегаспорт».
Турнир традиционно соберет звезд мирового и отечественного футбола и пройдет в клубном формате. За главный трофей поборются команды «Динамо», «Зенит», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, а также сборная мира.
Как сообщает Metaratings, в числе планируемых участников — Андрей Тихонов, Ари, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Виктор Файзулин, Павел Погребняк, Кевин Кураньи, Александр Филимонов, Зоран Тошич, Сергей Игнашевич, Андрей Каряка, Маринато Гилерме, Руслан Пименов и другие известные футболисты прошлых лет.
Организаторы подчеркнули, что посещение турнира не требует оформления Fan ID. Билеты на «Кубок Легенд» уже доступны для покупки на официальном сайте соревнований.
