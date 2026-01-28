«Смысла нет»: Экс-нападающий «Спартака» вынес приговор Олимпиаде-2026

28 января 2026, 15:53

Хоккеист Кожевников: Олимпийский хоккей без России — дворовый турнир

Фото: Istock/shironosov

Экс-нападающий «Спартака» Александр Кожевников прокомментировал предстоящий хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года.





В беседе с «Metaratings.ru» Кожевников заявил, что не планирует следить за олимпийским хоккеем, но может посмотреть финал, если в нём сыграют интересные команды.

«Без сборной России в хоккее на Олимпиаде нет смысла. Американцы тоже говорят, что без России нормального хоккея на Олимпиаде нет. Я согласен с ними. Без россиян Олимпиада — чемпионат двора», — высказался Александр.