«Смысла нет»: Экс-нападающий «Спартака» вынес приговор Олимпиаде-2026
Хоккеист Кожевников: Олимпийский хоккей без России — дворовый турнир
Экс-нападающий «Спартака» Александр Кожевников прокомментировал предстоящий хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года.
В беседе с «Metaratings.ru» Кожевников заявил, что не планирует следить за олимпийским хоккеем, но может посмотреть финал, если в нём сыграют интересные команды.
«Без сборной России в хоккее на Олимпиаде нет смысла. Американцы тоже говорят, что без России нормального хоккея на Олимпиаде нет. Я согласен с ними. Без россиян Олимпиада — чемпионат двора», — высказался Александр.XXV зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских регионах Венето и Ломбардия. Сборная России по хоккею не примет в них участия. Команда пропустит и чемпионат мира 2026 года, что станет пятым подряд её отстранением от мировых первенств.