Орлов предрёк «Зениту» тяжёлые испытания в матче с «Ростовом»

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов предположил, что матч с «Ростовом» может стать тяжёлым испытанием для «Зенита».
«Ростов» и в марте играл великолепно, но потом что-то сбилось. Карпин — очень крепкий тренер, и футболисты на поле выкладываются. А Голенков, на мой взгляд, переиграл Комличенко. Кто-то говорит про Соболева, что он на своей позиции сейчас лучший. Именно Голенков сейчас — лучший центральный нападающий. Поэтому «Ростов» — очень серьезный соперник. И матч против ростовчан будет серьезным испытанием для «Зенита», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Орлов.
При этом он признал великолепную форму и самих петербуржцев.
Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков выразил желание остаться в команде.
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