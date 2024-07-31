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Петржела назвал «Зенит» машиной по завоеванию трофеев

31 июля 2024, 19:13
Фото: iStock/spfdigital

Фото: iStock/spfdigital

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.
«Раньше у клубов РПЛ было больше шансов побороться с «Зенитом» за чемпионство из-за участия клуба в Лиге чемпионов. А из-за отстранения России от еврокубков «Зенит» полностью сконцентрировал силы на российских турнирах и не оставляет шансов другим клубам. Сине-бело-голубые стали машиной по завоеванию трофеев в России», – высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Напомним, 3 августа в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенит» – «Ростов».



Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов предположил, что матч с «Ростовом» может стать тяжёлым испытанием для «Зенита».

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#мнение
#рпл
#футбол
Орлов предрёк «Зениту» тяжёлые испытания в матче с «Ростовом»
31 июля 2024, 19:08

Фото: iStock/master1305

Спортивный комментатор Геннадий Орлов предположил, что матч с «Ростовом» может стать тяжёлым испытанием для «Зенита».
«Ростов» и в марте играл великолепно, но потом что-то сбилось. Карпин — очень крепкий тренер, и футболисты на поле выкладываются. А Голенков, на мой взгляд, переиграл Комличенко. Кто-то говорит про Соболева, что он на своей позиции сейчас лучший. Именно Голенков сейчас — лучший центральный нападающий. Поэтому «Ростов» — очень серьезный соперник. И матч против ростовчан будет серьезным испытанием для «Зенита», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Орлов.

При этом он признал великолепную форму и самих петербуржцев.

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков выразил желание остаться в команде.

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#матч
#ростов
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Ахмедов похвалил выступление сборной Узбекистана на ОИ-2024 в Париже
31 июля 2024, 18:57

Фото: iStock/Birol Dincer

Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов заявил, что несмотря на допущенные ошибки выступление сборной Узбекистана на Олимпийских играх-2024 в Париже было достойным.
«Было очень приятно, большой турнир. Нам многого не хватило, но это большой опыт. Я надеюсь, что к следующей Олимпиаде лучше потрудимся, мы увидели наши минусы, и над чем нужно работать. Дай Бог, на следующих Играх мы будем ещё выше», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ахмедов.

Ранее сообщалось, что флаг России все-таки показали в трансляции летних Олимпийских игр в Париже, его продемонстрировали перед предварительными заплывами у женщин на дистанции 200 м брассом, следует из трансляции Игр.

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#олимпиада 2024
#игры
#спорт
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Команда Подмосковья впервые выиграла Спартакиаду учащихся по лёгкой атлетике
31 июля 2024, 18:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Подмосковья по лёгкой атлетике заняла первое место в командном зачёте XII всероссийской летней Спартакиады учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Команда взяла рекордное количество медалей Спартакиады – 18, в том числе семь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. Второе место заняла команда Краснодарского края, третье – учащиеся Санкт-Петербурга.
«В заключительный день соревнований атлеты из Московской области установили новый рекорд России в смешанном эстафетном беге 4 по 400 метров среди спортсменов до 18 лет. Алексей Кравчук, Елена Акимова, Павел Вихор и Александра Морозова финишировал за 3 минуты 28,95 секунды», – отметили в министерстве.
Летняя XII Спартакиада учащихся России проводилась с 25 по 29 июля в Краснодаре. Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Чистяков изъявил желание остаться в «Зените»
31 июля 2024, 18:34

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков выразил желание остаться в команде.
«Матч с «Факелом» можно назвать подходящим для вкатки в турнир. В чемпионате уже разгоняемся, а тут первая игра. Как объяснить сверхрезультативность «Зенита» на старте сезона? Мы просто работаем, и всё воплощается в голы. Хочу остаться в «Зените», вариантов с другими клубами нет. Агент ни над чем не работает. Об уходе не думаю», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Чистяков.
До этого в матче с «Факелом» победил «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен улучшать предложение «Спартаку» по возможному трансферу нападающего Александра Соболева.

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#рпл
#спорт
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Во время трансляции олимпийских соревнований по плаванию показали флаг России
31 июля 2024, 16:01

Фото: iStock/Mateescu Mugur

Флаг России все-таки показали в трансляции летних Олимпийских игр в Париже, его продемонстрировали перед предварительными заплывами у женщин на дистанции 200 м брассом, следует из трансляции Игр.
Перед тем как начинаются заплывы, демонстрируются мировые и олимпийские рекорды на дистанциях. Рекорд на дистанции 200 м брассом установила россиянка Евгения Чикунова в 2023 году на чемпионате России в апреле (2 минуты 17,55 секунды). А вот олимпийский рекорд поставила Татьяна Смит из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).

Сами заплывы состоятся 1 августа.

Ранее российская триатлонистка, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Шорец заявила, что участникам Олимпийских игр в Париже не будет мешать грязная вода в реке Сене.

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«Достигли невозможного»: Макрон – о возможности плавать в Сене
Макрон: за четыре года достигли невозможного: в Сене можно плавать
31 июля 2024, 15:14

Фото: iStock/agaliza

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о достижении невозможного, сделав Сену пригодной для заплыва триатлонистов на Олимпиаде в Париже.
«Благодаря огромным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли невозможного: в Сене можно плавать. Сказочное наследие для жителей Иль‑де‑Франс», — написал Макрон в социальной сети X.

Ранее организаторы были вынуждены отменить два тренировочных заплыва по триатлону и сдвинуть мужские соревнования на один день из-за сильного загрязнения Сены после сильных дождей. 31 июня соревнования все же стартовали.

Ранее сообщалось, что мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024, чтобы доказать безопасность воды для соревнований. Вместе с ней в реку нырнул глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге.

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#макрон
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Олимпийские призеры из Южной и Северной Кореи сделали совместное селфи
31 июля 2024, 15:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Призеры Олимпийских игр по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали общее селфи на подиуме. Об этом информирует The Korea Herald.
Отмечается, что победу одержал китайский дуэт Ван Чуцинь и Сунь Инша. Северокорейские спортсмены Ри Чон Сик и Ким Кум Ён выиграли серебро. Бронзовыми призерами стали олимпийцы Лим Чон-хун и Син Ю-бин из Южной Кореи.

На церемонии награждения спортсмены из конфликтующих стран чуть коснулись друг друга при рукопожатии и сказали «поздравляю» на корейском языке.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#олимпиада 2024
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Возмутивший зрителей Олимпиады голый актер извинился перед христианским миром
30 июля 2024, 18:57

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Появившийся голым на церемонии открытия Олимпиады в Париже актер Филипп Катерин извинился перед зрителями, которых мог обидеть его образ. Об этом сообщает CNN France.
Актер исполнял роль древнегреческого бога Диониса, будучи обнаженным и окрашенным в синий цвет. Катерин выразил свои глубокие сожаления и пояснил, что его выступления трактовали неверно.

«Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней — это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас», — пояснил актер.

Катерин отметил, что выступил почти голым, так как исполняемый им номер символизирует борьбу за мир во всем мире. По его словам, «если бы все были голые, то не было бы войн».

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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«Зенит» не будет увеличивать предложение по Соболеву
30 июля 2024, 18:07

Фото: iStock/matimix

«Зенит» не намерен улучшать предложение «Спартаку» по возможному трансферу нападающего Александра Соболева.
Как пишет Metaratings.ru, до этого переход футболиста из «Спартака» в «Зенит» СМИ оценивался 8-9 мл евро.

Напомним, что Александр Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года, а на счету спортсмена 58 голов и 32 результативные передачи в 140 матчах в составе этой команды.

Ранее стало известно, что «Спартак» находится в стадии переговорного процесса о покупке защитника Маркиньоса и предлагает игроку зарплату 1,2 млн евро. Отмечалось, что до этого шедшие переговоры «Локомотива» и «Ференцвароша» по поводу бразильца зашли в тупик и не увенчались успехом.

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