Петржела назвал «Зенит» машиной по завоеванию трофеев

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.
«Раньше у клубов РПЛ было больше шансов побороться с «Зенитом» за чемпионство из-за участия клуба в Лиге чемпионов. А из-за отстранения России от еврокубков «Зенит» полностью сконцентрировал силы на российских турнирах и не оставляет шансов другим клубам. Сине-бело-голубые стали машиной по завоеванию трофеев в России», – высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петржела.
Напомним, 3 августа в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенит» – «Ростов».
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов предположил, что матч с «Ростовом» может стать тяжёлым испытанием для «Зенита».
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