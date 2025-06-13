Агент Бучельникова словами «чисто бизнес» оценил его переход в ЦСКА
Агент Игорь Парашкин, представляющий интересы нападающего Дмитрия Бучельникова, оценил его переход из хоккейного клуба «Витязь» в ЦСКА. Об этом пишет Metaratings.
Он заявил, что переход игрока – это «чисто бизнес». ЦСКА договорился о покупке нападающего с действующим контрактом, при этом никаких обещаний столичный клуб не давал. Первые переговоры о переходе Бучельникова велись между представителями двух клубов, после чего были поставлены в известность Парашкин и сам игрок.
Напомним, что 21-летний форвард провёл 65 матчей в сезоне КХЛ-2024/2025. В ходе этих матчей Бучельников набрал 54 очка по системе «гол+пас» (15+39), став лучшим бомбардиром «Витязя». Также ранее игрок выступал в КХЛ за СКА из Петербурга и «Адмирал» из Владивостока.
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