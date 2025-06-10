Александра Овечкина внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Российского хоккеиста Александра Овечкина внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.
«Российский хоккеист, лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец», — передает агентство.
В пояснительной записке значится, что Овечкин якобы участвовал в соревнованиях для «отбеливания репутации России». К тому же спортсмена обвинили в оправдании агрессии против Украины для иностранной аудитории.
Помимо этого, на сайте указывается, что Александр якобы пропагандирует войну и публично поддерживает убийство украинцев. Еще Овечкина обвинили в сознательном нарушении госграницы Украины.