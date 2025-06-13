Российский вратарь Пекса раскрыл свои расходы в Северной Америке

13 июня 2025, 16:00

Вратарь «Торонто» Пекса о жизни в США: в Америке проще готовить самому

Фото: istockphoto/vchal

Голкипер системы «Торонто Мэйпл Лифс» Вячеслав Пекса поделился впечатлениями о жизни в США, развеяв мифы о заоблачных ценах.