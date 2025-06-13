Российский вратарь Пекса раскрыл свои расходы в Северной Америке
Голкипер системы «Торонто Мэйпл Лифс» Вячеслав Пекса поделился впечатлениями о жизни в США, развеяв мифы о заоблачных ценах.
В интервью Metaratings.ru он рассказал о своих расходах и любимых занятиях в свободное время. Пекса признался, что не разделяет увлечение партнеров по команде гольфом и рыбалкой, предпочитая отдых дома и прогулки. Что касается цен, то он отметил, что, несмотря на разговоры о дороговизне, не почувствовал финансового давления.
Вратарь тратит 2700 долларов на аренду квартиры и около 1000 на еду в месяц. При этом он стремится экономить и привезти деньги в Россию. Пекса отметил, что ужин в ресторане обойдется минимум в 50 долларов, поэтому готовить дома выгоднее.
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