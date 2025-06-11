Названа сумма, которую заработает Мак Холлоуэлл по контракту с «Локомотивом»
Канадский хоккеист-защитник Мак Холлоуэлл заработает 40 млн рублей по контракту с «Локомотивом», пишет портал Metaratings.ru.
По данным обозревателей, в текущем сезоне 26-летний игрок представлял в АХЛ фарм-клуб «Питтсбурга». В послужном списке спортсмена 56 игр в регулярном чемпионате, 31 очко с коэффициентом полезности «-3».
«Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4-1 в финальной серии плей-офф завершившегося сезона. Команда впервые в истории завоевала Кубок Гагарина.
Награду вручают капитану одержавшего победу клуба, начиная с сезона 2008/09. Хоккейный приз, названный в честь первого советского космонавта Юрия Гагарина, является переходящим.
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