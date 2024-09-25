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Плющев: «Спартак» постепенно выходит из кризиса

25 сентября 2024, 00:31
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что «Спартак» на старте текущего сезона FONBET Континентальной хоккейной лиги постепенно выходит из кризиса.
«В начале сезона «Спартак» в матче с ЦСКА показал быструю комбинационную игру. В «Спартаке» есть молодые игроки, которые хорошо понимают идеи тренера. «Красно-белые» сохранили костяк с прошлого сезона, это уже значит очень многое», — рассказал Плющев в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, теперь новые хоккеисты должны максимально быстро понять систему тренерского штаба.



Плющев подчеркнул, что в этой же встрече с ЦСКА спартаковцы смогли продемонстрировать хорошую игру, а в действиях ЦСКА ощущалась определенная неуверенность. Таким образом, «Спартак» потихоньку выходит из своего кризиса, считает тренер.

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвертую строчку в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 11 очков после семи матчей.

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#тренер
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Абаев: «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту»
25 сентября 2024, 00:40

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев считает, что «железнодорожники» смогут составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2024/25.
«Выглядит ли сейчас «Локомотив» конкурентом для «Зенита» — тяжело сказать. Хотелось бы, конечно. Честно говоря, для меня было неожиданно, что «Локомотив» настолько ярко будет играть. Думаю, что «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту», но, конечно, будет тяжело», — сказал Абаев в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, игрокам нужна стабильность. При этом футболист отметил, что молодые игроки здорово играют и смогут составить конкуренцию.

Сейчас «Локомотив» находится на третьей строчке в турнирной таблице после девяти туров Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. От «Зенита» его отделяет всего два очка.

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Николсон: Пруцев, Зиньковский и Зорин могут заиграть в топ-5 лигах Европы
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Николсон: Пруцев, Зиньковский и Зорин могут заиграть в топ-5 лигах Европы
24 сентября 2024, 20:34

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон считает, что все игроки московского клуба играют на высоко уровне.
«В "Спартаке" много футболистов, которые могут заиграть в топ-5 лигах Европы. Например, Барко, Мартинс, Бонгонда. Если говорить о россиянах, то это Пруцев, Зиньковский, восходящая звезда Зорин — у него огромный потенциал. На самом деле у нас много таких игроков», - заявил Николсон в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, все игроки в команде являются топовыми.

Напомним, на сегодняшний день «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 16 очков в девяти матчах.

Ранее футболист «Спартака» Манфред Угальде заявил, что у Виллиана Жозе в московском клубе есть будущее, и он сможет принести ему пользу.

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Манфред Угальде: Жозе может принести «Спартаку» большую пользу
24 сентября 2024, 20:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Футболист «Спартака» Манфред Угальде считает, что у Виллиана Жозе в московском клубе есть будущее, и он сможет принести ему пользу.
«Почему Жозе все еще не заиграл в «Спартаке»? У него были проблемы с физической подготовкой, со здоровьем, но это временно. Я надеюсь, что он будет играть, забивать голы и получать от этого удовольствие. Я уверен, что он может принести «Спартаку» большую пользу в будущем», — сказал Угальде в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, трансфер бразильца Виллиана Жозе обошелся «Спартаку» в два миллиона евро. Контракт с ним подписан до середины 2026 года.
Пока Жозе сыграл за московский клуб шесть матчей, однако никаких результатов пока не показал.

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Модернизированный стадион дубненской школы №1 открыли для занятий
24 сентября 2024, 18:24

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

В школе №1 в Дубне состоялось долгожданное открытие стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конечно, это наша мечта, очень ждали. Для детей, родителей и учителей это большой шаг вперёд, как и для всего города», – отметила учитель физкультуры школы Ольга Дель.
Футболисты школы одними из первых вышли на новое поле, оценили покрытие – теперь там искусственный газон.

В прошлом году стартовал капремонт школы по президентской программе. Однако реконструкция стадиона в госпрограмму не входила.
«Надо было принять оперативное решение, и глава города Максим Тихомиров сказал, что нельзя оставлять полуфабрикат. Мы всё должны сделать до конца», – напомнил директор школы №1 Александр Руденко
«Модернизацию стадиона пришлось провести в сжатые сроки. Дубненский подрядчик справился, провели работы чуть более чем за месяц. Видим, что всё получилось, дети довольны. Это самое главное», – заявил замглавы городского округа Дубна Алексей Степаненко.
На территории стадиона уже работают площадки для воркаута, баскетбола и волейбола. Будет обустроена и зона для летнего кинотеатра. Ученики школы – активные участники спортивных мероприятий. На стадионе прошли первый футбольный матч, мастер-класс по самбо, турнир по стритболу и другие спортивные активности.

Этот стадион, как и все школьные стадионы, построенные в Дубне в последние годы, будет открыт для всех желающих заниматься спортом.

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Рапиристки из Подмосковья заняли весь пьедестал почёта на всероссийском турнире
24 сентября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли представительницы Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниорок, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На высшую ступень пьедестала поднялась действующая победительница первенства России Милана Левчук. В финале она одержала победу над призёром первенства России Стефанией Часовниковой, счёт встречи — 15:12. А бронзовую медаль завоевала действующая обладательница золотой награды национального первенства Ирина Зорина», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все три спортсменки Училище олимпийского резерва №1 Московской области и Центр фехтования Ильгара Мамедова.

Соревнования проводились в Химках 22 сентября.

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#медали
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Команда из Подмосковья выиграла бронзу чемпионата России по мини водному поло
24 сентября 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль чемпионата России по мини водному поло среди мужчин завоевала команда «Штурм-2002» из Московской области, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В своей группе команда «Штурм-2002» одержала три победы — над спортсменами из Ростовской области, Красноярского края и Воронежа. В четвертьфинале «Штурм-2002» оказался сильнее команды СШОР-2 из Астраханской области, а в битве за третье место ватерполисты из Московской области обыграли команду из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по мини водному поло проходил в открытом 50-метровом бассейне в городе Туапсе 20 и 21 сентября.

В областном Минспорта напомнили, что мини водное поло отличается от стандартного водного поло уменьшенными размерами поля и ворот, а также неограниченностью продолжительности игры и атаки.

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#московская область
#подмосковье
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Химкинские баскетбольные команды провели предсезонную фотосессию
24 сентября 2024, 15:24

Фото: пресс-служба г. о. Химки

В химкинском Центре спортивной подготовки №5 провели фотосессию баскетбольных команд и встречу со СМИ перед стартом сезона, сообщили в пресс-службе городского округа. Традиционный медиадень проходит каждый год, согласно требованиям регламентов турниров, в которых участвуют команды.
Снимки будут использоваться для афиш, анонсов, постов в соцсетях и на сайте Российской Федерации баскетбола. Фотографии делаются по определённому стандарту и входят в процедуру паспортизации команды для участия в различных соревнованиях.
«У нас дружная команда, все в хороших отношениях, но нужно проделать большую работу, чтобы хорошо показать себя в этом сезоне. Такие медиадни помогают ещё больше сплотить команду», – уверен капитан команды «ЦСП-Химки» Арсений Семёнов.
Сезон по направлению 5х5 стартуют в октябре. Команды «ЦСП-Химки» и «ЦСП-Химки-2» недавно вернулись со сборов в Адлере. Коллективы успели сыграть несколько товарищеских матчей и готовы к выступлениям в Высшей лиге и Единой молодёжной Лиге ВТБ.

В команде «ЦСП-Химки» новый главный тренер Роман Двинянинов. В прошлом сезоне он возглавлял «Русичей из Курска.
«Все ребята молодые, развиваются, показывают прогресс. Команда достаточно дружная, поэтому работается легко», – поделился Двинянинов.
В командах Khimki Power, играющих в баскетбол 3х3, появились новые баскетболисты в возрасте до 18 лет, что позволило создать две мужские и две женские команды. В ноябре они примут участие в Первенстве России U18.

Ближайший турнир, который проведут более старшие игроки Khimki Power – Кубок России. Он пройдёт на федеральной территории Сириус с 30 сентября по 2 октября.

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#подмосковье
#московская область
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Свыше 30 тяжелоатлетов поборолись в Серпухове за приз чемпиона мира Зубова
24 сентября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Более 30 спортсменов приняли участие в чемпионате по тяжёлой атлетике среди молодёжи и ветеранов, который прошёл в Серпуховском филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«В командном первенстве первое место занял факультет №3 «Ядерное вооружение», второе – факультет №2 «Системы управления ракет», третье – факультет №4 «Автоматизированные системы управления». По результатам турнира определился состав сборной филиала по тяжёлой атлетике для участия в чемпионате Московской области», – отметили в администрации.
Василий Петрович Зубов является неоднократным чемпионом России, СНГ, Европы и мира по тяжёлой атлетике. В свои 93 года он участвует в соревнованиях самого высокого уровня. Зубов сам принял участие в торжественном открытии чемпионата.

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#спортсмены
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Две команды из Московской области стали призерами юбилейного турнира по киле
24 сентября 2024, 14:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Команды «Раменские борцы» и «Наш дом» завоевали серебряные и бронзовые медали на десятом Всероссийском любительском турнире по киле «Богатырская сеча», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В турнире участвовали девять команд, включая профессиональный регбийный клуб «Химик» из Нижегородской области. Московскую область представляли «Раменские борцы» из Раменского и «Наш дом» из Люберец. В матче за третье место люберчане победили «Уральских витязей» из Свердловской области, а раменцы проиграли в финале регбистам из Нижегородской области.

«Раменские борцы» трижды становились победителями соревнований, а «Наш дом» — четырежды.

Турнир «Богатырская сеча» прошёл в Москве на стадионе «Первомайский» и был организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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