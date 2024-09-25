Плющев: «Спартак» постепенно выходит из кризиса

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что «Спартак» на старте текущего сезона FONBET Континентальной хоккейной лиги постепенно выходит из кризиса.
«В начале сезона «Спартак» в матче с ЦСКА показал быструю комбинационную игру. В «Спартаке» есть молодые игроки, которые хорошо понимают идеи тренера. «Красно-белые» сохранили костяк с прошлого сезона, это уже значит очень многое», — рассказал Плющев в беседе с Metaratings.ru.
По его словам, теперь новые хоккеисты должны максимально быстро понять систему тренерского штаба.
Плющев подчеркнул, что в этой же встрече с ЦСКА спартаковцы смогли продемонстрировать хорошую игру, а в действиях ЦСКА ощущалась определенная неуверенность. Таким образом, «Спартак» потихоньку выходит из своего кризиса, считает тренер.
На сегодняшний день «Спартак» занимает четвертую строчку в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 11 очков после семи матчей.
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