Защитник «Трактора» Карпухин прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

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Российский защитник «Трактора» Илья Карпухин назвал отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.
«Хорошо начали, забили первыми. Классный первый период. Во втором периоде немножко сбились, стали играть неправильно. Соперник больше владел инициативой и забил гол. Потом в большинстве ещё забил. Но всё равно была уверенность в своих силах. Хорошо, что забили ранний гол в третьем периоде, а потом ещё и забили победный. Отличная игра!» — отметил в беседе с Metaratings.ru Карпухин.Он также подчеркнул отличную поддержку со стороны болельщиков, которые заняли все трибуны.
Ранее бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов называл хоккей на старте сезона интересным и динамичным.
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