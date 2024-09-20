Защитник «Трактора» Карпухин прокомментировал победу над «Нефтехимиком»

В Жуковском на стадионе «Метеор» 21 и 22 сентября пройдут чемпионат и первенство России по эстафетам среди юниоров и юниорок до 20 лет, а также юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.