Форвард «Салавата» Тодд: Никто не собирался сдаваться в матче против «Трактора»

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Нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд прокомментировал итоги матча против «Трактора» (5:3), в котором уфимская команда смогла отыграться с 0:2 и победить, реализовав численное преимущество.
«У нас бы не лучший старт, много удалений, но мы продолжили бороться. Никто в нашей команде не хотел сдаваться. Мы уверенно отыграли в меньшинстве и смогли забить важные голы при численном преимуществе. Наш вратарь тоже провел невероятный матч. Это большая победа для нас, — сказал Тодд в беседе с «РБ Спорт».
По его словам, в этом году между командами будут еще отличные игры.
При этом нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв в разговоре с Metaratings.ru рассказал, что в начале его команда контролировала игру и повела в счете. Однако во втором периоде произошли ненужные удаления, а с таким соперником так играть нельзя. «Салават Юлаев» смог воспользоваться большинством выиграл этот матч.
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