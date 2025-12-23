Агент Дркушича высказался о возможном уходе защитника из «Зенита»
Агент словенского защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о возможном уходе игрока из команды. Его слова передает Metaratings.ru.
Ратковица заявил, что Дркушич, будучи «качественным игроком», постоянно привлекает внимание других клубов. Перерастет ли этот интерес в конкретные предложения, станет ясно уже в январе.
«На данный момент Ваня очень счастлив в «Зените», — отметил агент защитника.26-летний Ваня Дркушич перешёл в «Зенит» летом прошлого года, но сразу же отправился в «Црвену звезду» на правах аренды. За петербургский клуб он стал выступать в начале 2025-го. Контракт игрока с «Зенитом» действует будет действовать еще три с половиной года. По данным портала Transfermarkt, сейчас его рыночная стоимость достигает четырех миллионов евро.