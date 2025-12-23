Агент Дркушича высказался о возможном уходе защитника из «Зенита»

23 декабря 2025, 14:10

Агент Дркушича заявил, что защитник «счастлив» играть за «Зенит»

Фото: iStock/Pixfly

Агент словенского защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о возможном уходе игрока из команды. Его слова передает Metaratings.ru.





Ратковица заявил, что Дркушич, будучи «качественным игроком», постоянно привлекает внимание других клубов. Перерастет ли этот интерес в конкретные предложения, станет ясно уже в январе.

«На данный момент Ваня очень счастлив в «Зените», — отметил агент защитника.