Агент Дркушича высказался о возможном уходе защитника из «Зенита»

Фото: iStock/Pixfly

Агент словенского защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о возможном уходе игрока из команды. Его слова передает Metaratings.ru.



Ратковица заявил, что Дркушич, будучи «качественным игроком», постоянно привлекает внимание других клубов. Перерастет ли этот интерес в конкретные предложения, станет ясно уже в январе.

«На данный момент Ваня очень счастлив в «Зените», — отметил агент защитника.
26-летний Ваня Дркушич перешёл в «Зенит» летом прошлого года, но сразу же отправился в «Црвену звезду» на правах аренды. За петербургский клуб он стал выступать в начале 2025-го. Контракт игрока с «Зенитом» действует будет действовать еще три с половиной года. По данным портала Transfermarkt, сейчас его рыночная стоимость достигает четырех миллионов евро.
Лидия Пономарева

