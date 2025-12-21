«Прибавит в атаке»: Мостовой оценил громкий обмен между армейцами и «Зенитом»

21 декабря 2025, 16:05

Мостовой: обмен Гонду на Дивеева усилит атаку ЦСКА и пойдёт на пользу всем сторонам

Фото: Istock/Rost-9D

Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал возможный обмен нападающего «Зенита» Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.





Ранее стало известно, что ЦСКА и «Зенит» готовы провести сделку. Оба клуба согласны на обмен, игроки тоже не против сменить команды. В рамках трансфера «зенитчики» могут осуществить доплату.



В беседе с «Metaratings.ru» Мостовой отметил, что уход Дивеева ослабит ЦСКА, потому что замену такому защитнику найти сложно. При этом он назвал Гонду хорошим и сильным форвардом.

«ЦСКА нужен нападающий. Если эта сделка состоится, то в атаке москвичи прибавят. Для обеих команд и для футболистов обмен станет плюсом. Гонду будет играть, а Дивеев придёт в команду, которая постоянно всё выигрывает», — пояснил Александр.