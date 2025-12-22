Мор назвал Талалаева и Мусаева лучшими тренерами 2025 года

22 декабря 2025, 12:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал лучших тренеров 2025 года — ими стали Мурад Мусаев из «Краснодара» и Андрей Талалаев из «Балтики». По его словам, оба проделали выдающуюся работу со своими командами.