Мор назвал Талалаева и Мусаева лучшими тренерами 2025 года
Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал лучших тренеров 2025 года — ими стали Мурад Мусаев из «Краснодара» и Андрей Талалаев из «Балтики». По его словам, оба проделали выдающуюся работу со своими командами.
Мор в беседе с Metaratings.ru отметил, что Талалаев произвёл настоящий фурор с «Балтикой», повторить такое ранее никому не удавалось. Мусаеву удалось сохранить рост «Краснодара» после первого чемпионства, что также редкость — команда не только не сбавила обороты, но и стала играть сильнее. Выбирать между ними он не смог.
После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует с 40 очками, «Балтика» идёт пятой с 35 баллами. В 19-м туре последняя 27 февраля сыграет на выезде с «Зенитом», а «Краснодар» 28 февраля примет «Ростов».
