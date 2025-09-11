Агент Дркушича: защитник остается в «Зените»

11 сентября 2025, 10:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Агент 25-летнего словенского защитника «Зенита» Вани Дркушича заверил фанатов в том, что игрок остается в клубе. По словам Младлена Ратковицы, все новости об уходе игрока из команды являются фейковыми.





В своей беседе с Metaratings.ru Ратковица отметил, Дркушич полностью сконцентрирован на выступлении за питерский клуб. При этом ранее в ряде СМИ появилась информация о готовности «Зенита» расстаться с защитником в ближайшие трансферные окна.





«Ваня Дркушич остаётся в «Зените». Он полностью сосредоточен на выступлении за клуб. Информация, что Дркушич может покинуть «Зенит», является ложной и абсолютно не соответствует действительности», — сказал Ратковица.