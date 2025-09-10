ЦСКА планирует купить Пополитова и отдать его в аренду «Чайке»
Московский ЦСКА думает над покупкой полузащитника «Чайки» Глеба Пополитова, который ранее был на просмотре в армейской команде. Футболист отличился голом в игре с молодежным составом клуба.
Как пишет Metaratings.ru, ЦСКА могут купить игрока, а после вернуть его «Чайке» в качестве аренды. К тому же рассматривается вариант того, что столичная команда вернется к вопросу покупки полузащитника этой зимой.
Пополитов забил уже два гола в девяти матчах Лиги PARI. Контракт 18-летнего игрока рассчитан до конца июня 2026 года. Оценочная стоимость полузащитника равняется 150 тысячам евро.
