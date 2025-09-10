Губерниев высказался о профессионализме Талалаева
Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев допустил, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев может до конца сезона возглавить одну из других команд РПЛ.
Собеседник в интервью Metaratings.ru отметил, что Талалаев «вырастает в один из главных тренерских талантов РПЛ», охарактеризовав его как умного специалиста, хорошо понимающего современный футбол.
По мнению комментатора, Талалаев способен успешно руководить любой командой лиги — «Зенитом», «Спартаком», «Динамо» или ЦСКА — и не исключил, что наставник может не доработать до конца сезона в «Балтике».
Под руководством Талалаева «Балтика» занимает третье место в таблице РПЛ — в семи турах команда набрала 15 очков. 14 сентября в матче восьмого тура на «Ростех Арене» балтийцы встретятся с «Зенитом». Начало встречи — в 17:00 мск.
