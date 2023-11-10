Агент Еремин заявил о прибытии Дивеева на зимние сборы с ЦСКА

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Футбольный агент Олег Еремин заявил о восстановлении защитника ЦСКА Игоря Дивеева и добавил, что спортсмен отправится с ЦСКА на зимние сборы.
«Восстановление идёт хорошо, всё по плану. Игорь точно отправится на зимние сборы с ЦСКА. Вопрос только – на первый или же на второй сбор. Он на постоянной связи с командой, болеет, переживает», – ответил в беседе с «РБ Спорт» Ерёмин.
Сейчас спортсмен проходит восстановительный период после операции на голеностопном суставе. Отмечается, что Игорь Дивев играет в команде с 2019 года, и на его счету уже 134 сыгранных матча.
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