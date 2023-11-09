Экс-глава академии «Локомотива» Кузьмичев: «Пиняев будет ещё прогрессировать»

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что российский футболист Сергей Пиняев ещё покажет своё мастерство и отличную игру в команде.
«От Пиняева слишком многого ждали. Думали, что он сразу начнёт давать результат. Не надо забывать, Сергей ещё молодой парень, у него всё впереди. Ему надо ментально окрепнуть. Не всё зависит от Пиняева, «Локомотив» немного лихорадит. Я бы не стал говорить, что Пиняев сдал, просто такой период. Он будет ещё прогрессировать, я в этом уверен», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.
Он также отметил, что спортсмен относится спокойно к завышенным ожиданиям к себе, знает, над чем ему работать, а его характер поможет ему в работе.
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