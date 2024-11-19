Агент Ерёмин допустил внимание европейских клубов к Дивееву

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Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что внимание европейских клубов вполне возможно как в сторону голов команды, так и в сторону самого спортсмена.
«У Игоря получился отличный первый круг в РПЛ. За исключением некоторых помарок, мне его игра очень нравится. Не бывает футболистов без ошибок. Голы за ЦСКА могут привлечь внимание европейских клубов. К сожалению, не хватает международных матчей. Об интересе из Европы пока промолчу. Когда будет конкретика, вы узнаете. Уедет ли он летом, неизвестно, но гипотетически всё что угодно может быть», — прокомментировал ситуацию в беседе с Metaratings.ru Ерёмин.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отъезд защитника ЦСКА Игоря Дивеева из расположения национальной команды наличием у футболиста повреждения и большим риском травмы.
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