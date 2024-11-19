Тикнизян выступил за проведение товарищеского матча между Арменией и РФ

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Футболист «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян выступил за проведение товарищеского матча между сборными России и Армении.
«Я был бы за проведение товарищеского матча между сборными. В первую очередь, чтобы посмотреть, на каком уровне сейчас находится сборная Армении, да и России тоже. Это было бы интересно для конкуренции и соревнований», – поделился в беседе с Metaratings.ru Тикнизян.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сирии, отметив, что сирийская сборная посильнее брунейской. Также Вячеслав Колосков высказался о необходимости товарищеских матчей сборной России в регионах страны.
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