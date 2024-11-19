Гладилин назвал виновных в недопуске нашей сборной к отбору на ЧМ

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что за недопуском нашей сборной к отбору на ЧМ стоят США.
«Это ожидалось, ведь в этой истории футбола нет, там одна политика. Думаю, что руководители УЕФА или ФИФА лично сами решают такие вопросы. За недопуском нашей сборной стоят США, вероятно. Когда нас вернут к отборочным матчам на ЧМ или Евро? Когда закончится конфликт на Украине, тогда и можно будет сделать какие-то прогнозы на этот счёт», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Гладилин.
Согласился с ним и бывший вице-президент Международной федерации футбола Вячеслав Колосков.
«К сожалению, пока ничего не изменилось. Надо вспомнить об истоках. ФИФА и УЕФА весной 2022-го, накладывая на страну ограничения, чётко объяснили: это сделано в связи с проведением СВО ввиду того, что невозможно обеспечить отечественным командам и сборным безопасное участие в турнирах. Вот когда она закончится, тогда можно будет о чём-то говорить», — прокомментировал в беседе с RT Колосков.
Ранее футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что сборная России в своём сильном составе нанесёт сокрушительное поражение Медиалиге в товарищеском матче с ней.
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