Гладилин назвал виновных в недопуске нашей сборной к отбору на ЧМ

Спортсмены из Каширы завоевали пять наград XXIV детско-юношеского турнира по кикбоксингу «Золотая перчатка». Он прошёл в спорткомплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.