Карпин назвал причины отъезда Дивеева из расположения сборной России

Игорь Дивеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отъезд защитника ЦСКА Игоря Дивеева из расположения национальной команды наличием у футболиста повреждения и большим риском травмы.
«Дивеев мог принять участие в этих матчах сборной России, но с большим риском получить травму. Поэтому мы не стали рисковать его здоровьем и отправили в расположение своего клуба. Если бы было некомфортно, мы бы не играли во второй раз в Волгограде. В Краснодаре нас тоже великолепно встречали. Надеюсь, что и в Волгограде будет полный стадион. Для нас приезжать сюда только в радость», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Карпин.
Ранее сообщалось, что шесть футболистов сборной России покинули расположение национальной команды перед матчем с Сирией.
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