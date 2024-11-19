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Карпин назвал причины отъезда Дивеева из расположения сборной России

Игорь Дивеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Игорь Дивеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отъезд защитника ЦСКА Игоря Дивеева из расположения национальной команды наличием у футболиста повреждения и большим риском травмы.


«Дивеев мог принять участие в этих матчах сборной России, но с большим риском получить травму. Поэтому мы не стали рисковать его здоровьем и отправили в расположение своего клуба. Если бы было некомфортно, мы бы не играли во второй раз в Волгограде. В Краснодаре нас тоже великолепно встречали. Надеюсь, что и в Волгограде будет полный стадион. Для нас приезжать сюда только в радость», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Карпин.

Ранее сообщалось, что шесть футболистов сборной России покинули расположение национальной команды перед матчем с Сирией.

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#стадион
#рпл
#футбол
#спорт
#спортсмены
Минасов выразил уверенность в сокрушительной победе сборной РФ над Медиалигой
19 ноября 2024, 13:34

Фото: iStock/Rost-9D

Футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что сборная России в своём сильном составе нанесёт сокрушительное поражение Медиалиге в товарищеском матче с ней.
«Медиалига бросает вызов сборной России? Говорить могут всё что угодно. Сборная России в сильном составе их раздавит, как муравья. Медиалиге надо такое говорить для привлечения болельщиков и внимания», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Минасов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отъезд защитника ЦСКА Игоря Дивеева из расположения национальной команды наличием у футболиста повреждения и большим риском травмы. Он также выразил надежду на то, что в Волгограде у национальной команды будет полный стадион.

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#тренер
#стадион
#сборная россии
#футбол
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В Кашире состоялся фестиваль по плаванию «Проплыви на норматив!»
19 ноября 2024, 12:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

15 ноября в бассейнах «Юбилейный» и «Олимп» прошёл фестиваль по плаванию «Проплыви на норматив!», организованный для учащихся 9–10 классов из разных школ Каширы, сообщает пресс-служба городского округа.
Участники соревновались в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем.

Перед началом мероприятия руководитель Центра ГТО Николай Гайворонский рассказал участникам о знаках ГТО и пожелал успехов.

Лучшие результаты показали:

  • бассейн «Юбилейный»: Алевтина Недовесова (школа №4) и Матвей Суслов (школа №7);
  • бассейн «Олимп»: Арина Калужская и Даниил Баранов (оба из школы №2).
По итогам соревнований команда-победитель получит кубок и грамоту от администрации городского округа Каширы. Команды, занявшие призовые места, будут награждены грамотами, а призёры личного первенства среди 9–10 классов — грамотами и медалями.

Судейство осуществляли сотрудники спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева и спортшколы «Кашира», а главным судьёй была методист учебно-методического центра Татьяна Кудрявцева.

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#школа
#гто
#бассейн
#кашира
#победители
#подмосковье
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Футболисты из Московской области стали призерами Третьей футбольной лиги
19 ноября 2024, 10:12

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные клубы «Красное Знамя» и «Металлург-Видное» заняли призовые места на финальном турнире Третьей футбольной лиги, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Футбольный клуб из Ногинска завоевал серебряную медаль, проиграв в финале ФК «Дорожник» из Пензенской области в серии пенальти (4:3).

«Металлург-Видное» занял третье место, победив СШ «Ленинградец» из Ленинградской области со счётом 1:0.

Лучшие игроки турнира были определены по итогам соревнования, среди них оказались футболисты из подмосковных команд. Например, Никита Васильев из «Красного Знамени» стал лучшим защитником, Иван Никин из «Металлург-Видное» — лучшим полузащитником, а Макинде Тобилоба из «Красного Знамени» забил 5 голов и стал лучшим бомбардиром.

Третья лига представляет собой Всероссийские соревнования по футболу 11x11 среди любительских команд, где участвуют сильнейшие коллективы страны. В этом году в Сочи соревновались 16 команд: чемпионы межрегиональных объединений РФС, обладатель Кубка Дальнего Востока и победители стыковых матчей между лучшими кубковыми командами межрегиональных объединений.

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#медаль
#соревнования
#победители
#футбол
#спорт
#подмосковье
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Агент Минасов выразил уверенность в возвращении чемпионства «Зенитом»
18 ноября 2024, 21:22

Фото: iStock/efks

Футбольный агент Арсен Минасов высказал мнение о том, что «Зенит» вернётся на лидирующие позиции в РПЛ по ходу второго круга и сможет снова стать чемпионом.
«Они сильнее всех и станут чемпионами. Рано или поздно, «Зенит» съест своих конкурентов на финише, как опытный марафонец. Для этого в Питере им надо обыграть «Краснодар» обязательно. Я думаю, что во втором круге «Краснодар» и «Локомотив» потеряют очки. По именам «Зенит» самый сильный, просто что-то не складывалось», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Минасов.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявлял, что команде для борьбы за чемпионство в РПЛ недостаёт стабильности.

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#рпл
#футболист
#спорт
#чемпионат россии
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Биатлонистки из Подмосковья выиграли на Кубке Международной лиги клубного биатлона
18 ноября 2024, 16:39

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменки из Московской области Кристина Резцова и Полина Шевнина в составе команды «Лыжный клуб Наседкина» выиграли золотые медали в смешанной эстафете на Кубке Международной лиги клубного биатлона, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Второе место заняла команда «БК Профински», в состав которой также входила Анастасия Халили из Подмосковья. Третье место заняли белорусские биатлонисты из команды «БК Белорусский нефтяник».

В этом сезоне на старте турнира выступили пять спортсменок из Московской области, которые были разделены на четыре смешанные команды: Анастасия Халили («БК Профински»), Кристина Резцова и Полина Шевнина («Лыжный клуб Наседкина»), Анастасия Зырянова («БК Воробьи») и Анастасия Зенова («БК Стальные барсы»).

По итогам турнира команда «БК Профински» завоевала Кубок победителей соревнований ЯНГПУР Кубок МЛКБ-2024.

Соревнования проходили в Ханты-Мансийске с 16 по 17 ноября 2024 года. В них приняли участие 15 команд из России и Беларуси.

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#соревнования
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#победа
#медали
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В Серебряных Прудах состоялись соревнования по баскетболу
18 ноября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

14 и 15 в спортивном зале ФОКа имени Героя России С. А. Фирсова прошли традиционные соревнования по баскетболу, приуроченные к памяти кавалера ордена Мужества Лодырева С. В. Соревнования проводились среди юношей и состояли из двух этапов. В турнире приняли участие 7 команд из школ из Серебряных Прудов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В группе «А» первое место заняли ученики Совхозной школы (п. Успенский), а второе — ученики школы имени В. И. Чуйкова (с. Подхожее).

В группе «Б» в полуфинал прошли команды школ имени В. И. Чуйкова (п. Новоклёмово) и (р. п. Серебряные Пруды). Юноши из Серебряных Прудов выиграли у команды из Подхожего в матче за третье место со счётом 13:2. В финале Совхозная школа победила школу из Новоклёмово со счётом 11:9.

15 ноября прошли соревнования среди девушек. В турнире участвовали четыре команды. По результатам круговой системы третье место заняла команда из Новоклёмово, серебро — команда из Совхозной школы, а победу одержали девушки из Серебряных Прудов.

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#ученики
#спорт
#баскетбол
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Подмосковная сборная стала призёром первенства России по дзюдо
18 ноября 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В их активе – две золотые и две бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Такой результат позволил представителям Подмосковья занять третье место в общекомандном зачёте, уступив сборным Москвы и Санкт-Петербурга. Разница между результатами дзюдоистов Подмосковья и северной столицы составила всего один балл», – говорится в сообщении.
У юниоров в наилегчайшей весовой категории до 55 кг не было равных Ивану Юртаеву. В весе до 66 кг золотой награды удостоился Павел Коловердов. В категории свыше 100 кг на третью ступень пьедестала поднялся Рустем Кадзаев. А у юниорок в весе свыше 78 кг тройку призёров замкнула Замират Кусаева.

Первенство России проходило в Рязани с 13 по 17 ноября. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 70 регионов России.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные конькобежцы выиграли семь медалей на этапе Кубка России
18 ноября 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту. В их активе - две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В масс-старте на 16 кругов среди женщин лучшее время показала Анастасия Семёнова. В аналогичной дисциплине среди мужчин бронзовая медаль досталась Даниилу Чмутову. Ещё одно золото – на счету Даниила Алдошкина в старте на 5 тыс. метров у мужчин. Серебряную медаль взяла сборная Московской области-1 (Анастасия Семёнова, Ирина Кузнецова и Елена Еранина) в командном забеге-спринте на три круга среди женщин», – говорится в сообщении.
Помимо этого, Семёнова выиграл серебро в забеге на 1,5 тыс. м у женщин. В забеге на 500 м Кузнецова заняла третье место. Еще одна бронза - у сборной Подмосковья (Максим Шарапов, Даниил Чмутов и Илья Иванов) в командном забеге на восемь кругов среди мужчин.

Второй этап Кубка России по конькобежному спорту прошёл с 14 по 17 ноября в Санкт-Петербурге на открытом катке «Стадиона имени Б.А. Шилкова».

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#спорт
#минспорт мо
#коньки
#конькобежный спорт
#кубок россии
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В Дубне организовали тренировку по самбо для трудных подростков
18 ноября 2024, 15:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров провёл мастер-класс для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Первую социальную тренировку для состоящих на учёте полиции подростков он организовал совместно с секцией самбо, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Тренировка была организована к Всероссийскому дню самбо. Воспитанники спортшколы помогли познакомили гостей с азами этого вида спорта. Как отметили тренеры, занятия помогают выработать самодисциплину, нравственность и настойчивость в достижении жизненных целей.
«Уверен, что многие из ребят захотят вернуться в зал. Ведь самбо – не просто спорт, а культура воспитания и дисциплина. В Дубне к нему особое отношение. В нашей спортшколе воспитано не одно поколение чемпионов», – сказал Тихомиров.
Он пожелал воспитанникам секции успехов и поблагодарил тренеров за работу.

В завершении тренировки с новичками поговорил победитель первенства мира Михаил Спориш. Он рассказал, что начал заниматься самбо как раз в их возрасте. Подростки рассказали, что тренировка вдохновила их и дальше заниматься спортом.

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