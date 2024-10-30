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Агент Гранжа объяснил неудачи «Ростова» в рамках РПЛ

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Футбольный агент Жулио Гранжа заявил, что неудачи «Ростова» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги объясняются неудачным периодом, который на данный момент проходит команда.
Напомним, «Ростов» не побеждает в чемпионате России уже шесть матчей подряд.

«Сейчас у «Ростова» не самый приятный период, но такое бывает в футболе. Игрокам просто нужно вновь обрести уверенность. Одна победа может все изменить», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гранжа.



Ранее главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана. Он отметил, что несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.

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#спорт
#тренер
#футбол
#матч
Петрович призвал не винить Черчесова в неудачах сборной Казахстана
30 октября 2024, 19:48

Фото: iStock/eyegelb

Главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана.
Он отметил, что несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.

«Сборная Казахстана не играла на больших турнирах последние 100 лет. Но это проблема нынешнего футбола — люди, которые никогда не играли сами, ждут каких-то невероятных результатов. Казахстану нужно что-то строить, делать ставку на молодежь. Черчесова никак нельзя винить в последних результатах. Это большой и опытный тренер, один из лучших в России, у него огромный опыт и за пределами страны», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Петрович.

Ранее ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказывал предположение, что неудачи тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана связаны с общим уровнем местных футболистов.

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#спорт
#тренер
#страны
#казахстан
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Терещенко заявил о проблеме «Автомобилиста»
30 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/JohnAlexandr

Обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Так, специалист отметил, что проблемой клуба является то, что не все игроки «Автомобилиста» соответствуют уровню команды.

«Автомобилист» никак не изменился с прошлого сезона? Но со стороны кажется, что некоторые игроки там не соответствуют уровню команды. И не заслуживают тех дифирамбов, которые получали перед переходом в Екатеринбург», — ответил в беседе с Metaratings.ru Терещенко.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский хоккей.

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#хоккей
#кхл
#спорт
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Реутов вышел на первое место в рейтинге проекта «Суперлига Подмосковья»
30 октября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Городской округ Реутов возглавил рейтинг проекта «Суперлига Подмосковья» по числу участников. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на подсчёты Минспорта Московской области.
«799 горожан присоединились к программе, зарабатывая очки в личных и командных зачётах. В рамках «Суперлиги Подмосковья» в летнем сезоне состоялось более 20 мероприятий – забегов, велозаездов и заплывов на открытой воде. Участники спортивного проекта в ходе тренировок совместно преодолели более 15 432 000 км», – отметили в администрации.
Там напомнили, что цель программы – пропаганда здорового образа жизни, улучшение общественного психологического климата, увеличение продолжительности жизни жителей Московской области.

В рамках «Суперлиги Подмосковья» проходят забеги по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo и заплывы SwimCup.

Присоединиться к проекту можно на сайте.

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#московская область
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Команда энергетиков из Московской области приняла участие в турнире «Кубок Русского света»
30 октября 2024, 12:07

Фото: Министерство энергетики Московской области

Волейбольная сборная «Мособлэнерго» заняла третье место на турнире «Кубок Русского Света». Соревнования между командами электротехнических компаний состоялись 26 октября 2024 года в мультиспортивном комплексе «Капитолий», сообщает Министерство энергетики Московской области.
В матче за третье место команда «Мособлэнерго» победила команду «Энергия» со счётом 2:0.

«Мы гордимся результатами нашей команды и благодарим организаторов за великолепную возможность проявить себя. Этот турнир не только позволил всем участникам насладиться волейболом в дружеской атмосфере, но и укрепил взаимоотношения между компаниями-партнерами», — подчеркнул капитан команды «Мособлэнерго» Андрей Тизяев.
Турнир, организованный компанией «Русский свет», проводится ежегодно на протяжении пяти лет. В этом году в соревнованиях приняли участие 13 команд. Работники аппарата управления и Истринского производственного отделения Красногорского филиала «Мособлэнерго» представляли компанию на турнире.

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Синхронисты из Московской области завоевали 29 наград на турнире «Южные Звёзды»

Каширская команда стала призёром регионального семейного фестиваля

Серпухов примет женский чемпионат России по боксу с рекордным числом участниц
#энергия
#турнир
#мособлэнерго
#минэнерго мо
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Серпухов примет женский чемпионат России по боксу с рекордным числом участниц
30 октября 2024, 10:00

В городском округе Серпухов 2-9 ноября пройдёт чемпионат России по боксу среди женщин. В этом году турнир состоится в 25-й раз, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
По числу участников юбилейный чемпионат претендует на исторический рекорд: заявки подали 185 спортсменок из 50 регионов. Призовой фонд чемпионата – 24 млн рублей.
«Серпухов уже второй раз принимает престижный боксёрский турнир. 20 лет назад в Подмосковье проходили состязания сильнейших спортсменок страны. Тогда чемпионками стали Елена Сабитова, Софья Очигава, Елена Карпачёва, Юлия Немцова, Ирина Синецкая, Ольга Славинская, Наталья Рагозина и Мария Яворская, стоявшие у истоков женского бокса в России», – отметили в ведомстве.
Место проведения турнира – городской округ Серпухов, посёлок Большевик, Клубная улица, 1, Дворец спорта «Надежда».

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорта мо
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#подмосковье
#московская область
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Синхронисты из Московской области завоевали 29 наград на турнире «Южные Звёзды»
30 октября 2024, 09:16

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области завоевали 8 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Южные звёзды», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили среди четырёх возрастных категорий: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки. Представители Московской области успешно выступили во всех возрастных категориях.

В возрастной категории мальчиков и девочек до 10 лет спортсмены завоевали три золотые медали.

В возрастной категории мальчиков и девочек до 13 лет участники завоевали две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. В возрастной категории юношей и девушек до 16 лет спортсмены из Московской области завоевали одно золото, два серебра и три бронзы.

Во взрослой категории спортсмены из Московской области завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали. Кроме того, в дисциплине «Группа Трофи» представители Подмосковья заняли первое и третье места.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из России и Азербайджана. За Московскую область выступали синхронисты из Электростали, Реутова, Рузы, Можайска и Королёва.

Турнир проходил в городе Кисловодск с 21 по 28 октября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#подмосковье
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#синхронное плавание
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ХК «Торпедо» уступил победу ЦСКА со счётом 1:3
29 октября 2024, 22:20

Фото: iStock/ gorodenkoff

В выездном матче КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» со счетом 3:1.
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги команда ЦСКА на выезде обыграла клуб «Торпедо», успешно забив в ворота три шайбы.

За хоккейный клуб ЦСКА забили Соркин, Афанасьев, Дроздов. За нижегородскую команду «Торпедо» забил Виноградов.

Немного ранее команды встречались на одном очном матче. Нижегородцы выиграли в овертайме, а ЦСКА выиграл третий матч подряд и набрал очки в восьми матчах при четырёх победах. Нижегородцы проиграли третий матч кряду.

После последней игры у ЦСКА после этой игры стало 27 очков, и теперь команда занимает четвёртое место в Западной конференции. У «Торпедо» осталось 23 балла и седьмая строчка.

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Каширская команда стала призёром регионального семейного фестиваля
29 октября 2024, 22:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Команда школы-интерната городского округа Кашира заняла третье место на региональном спортивном фестивале «Семейная команда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«15 семейных команд из Каширы, Егорьевска, Воскресенска, Коломны, Луховиц и Электростали соревновались в шести дисциплина. Это классики, вышибалы, метание мяча в цель, скакалки, эстафеты и городки. Каширу представляли команды Барабановской школы, школы №10 и школы-интерната. По итогам состязаний команда школы-интерната стала бронзовым призёром», – говорится в сообщении.
Фестиваль прошёл в Егорьевске в рамках Всероссийского проекта «Вызов Первых». Он был организован с целью укрепления здоровья, вовлечения детей и членов их семей в занятия физкультурой и спортом, повышения значимости традиционных семейных ценностей.

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#спорт
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#московская область
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В Королёве начал работу музей истории хоккея с мячом
29 октября 2024, 21:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На территории стадиона «Вымпел» в Королёве принял первых посетителей музей истории хоккея с мячом. Как сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области, открытие музея было приурочено к столетию развития хоккея с мячом в городе.
«В выставочной коллекции – более 1 тыс. экспонатов. Это спортивный инвентарь хоккеистов, исторические фотографии, вырезки из газет, вымпелы, кубки, награды игроков и многое другое», – отметили в ведомстве.
Первая в городе команда по хоккею с мячом была создана в 1924 году при Болшевской трудовой коммуне. Воспитанники коммуны стали серебряными призёрами чемпионата СССР 1936 года, уступив лишь московскому «Динамо».

В 1938 году появилась городская команда по хоккею с мячом. В 1961 году она стала называться «Вымпел», как и построенный в том же году самый крупный в городе стадион. Команда собирала на свои матчи полные трибуны и была визитной карточкой города. Становилась чемпионом РСФСР и других турниров.
Сегодня юных спортсменов готовит отделение спортивной школы олимпийского резерва «Королёв». Там занимаются более ста ребят от 7 до 16 лет.

Побывать в новом музее могут все желающие. Он расположен по адресу: Королёв, Октябрьский бульвар, 10. Музей доступен для посетителей любого возраста.

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