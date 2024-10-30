Агент Гранжа объяснил неудачи «Ростова» в рамках РПЛ

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Футбольный агент Жулио Гранжа заявил, что неудачи «Ростова» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги объясняются неудачным периодом, который на данный момент проходит команда.
Напомним, «Ростов» не побеждает в чемпионате России уже шесть матчей подряд.
Ранее главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана. Он отметил, что несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.
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«Сейчас у «Ростова» не самый приятный период, но такое бывает в футболе. Игрокам просто нужно вновь обрести уверенность. Одна победа может все изменить», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гранжа.
Ранее главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана. Он отметил, что несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.
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Мелисса Тимофеева