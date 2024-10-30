Петрович призвал не винить Черчесова в неудачах сборной Казахстана

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Главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана.
Он отметил, что несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.
Ранее ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказывал предположение, что неудачи тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана связаны с общим уровнем местных футболистов.
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«Сборная Казахстана не играла на больших турнирах последние 100 лет. Но это проблема нынешнего футбола — люди, которые никогда не играли сами, ждут каких-то невероятных результатов. Казахстану нужно что-то строить, делать ставку на молодежь. Черчесова никак нельзя винить в последних результатах. Это большой и опытный тренер, один из лучших в России, у него огромный опыт и за пределами страны», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Петрович.
Ранее ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказывал предположение, что неудачи тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана связаны с общим уровнем местных футболистов.
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Мелисса Тимофеева