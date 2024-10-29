Шалимов охарактеризовал матч «Зенит» - «Локомотив» как очень боевой

Фото: iStock/Rost-9D
Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что матч «Зенита» и «Локомотива», завершившийся ничьей со счётом 1:1, получился очень боевым.
«В целом игра очень боевая, характерная, «Локо» показал себя просто великолепно. Отмечу и момент, когда очень грамотно сыграл Ненахов — не пытался побороться за верховой мяч с Нино, не стал его сносить, а просто грамотно выпрыгнул и сыграл в корпус — пять баллов!» — отметил в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков также высказывал мнение о матче «Зенита» и «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ, отметив, что игра хоть и была интересной, однако спортсменами были допущены ошибки и нарушения.
Читайте также:
Колосков о матче «Зенит» — «Локомотив»: Не люблю такой футбол
Канищев похвалил «Локомотив» за игру с «Зенитом»
Сёмин высказал неуверенность в реальность борьбы «Спартака» за первое место
Мелисса Тимофеева