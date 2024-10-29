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Шалимов охарактеризовал матч «Зенит» - «Локомотив» как очень боевой

29 октября 2024, 19:52
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что матч «Зенита» и «Локомотива», завершившийся ничьей со счётом 1:1, получился очень боевым.


«В целом игра очень боевая, характерная, «Локо» показал себя просто великолепно. Отмечу и момент, когда очень грамотно сыграл Ненахов — не пытался побороться за верховой мяч с Нино, не стал его сносить, а просто грамотно выпрыгнул и сыграл в корпус — пять баллов!» — отметил в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков также высказывал мнение о матче «Зенита» и «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ, отметив, что игра хоть и была интересной, однако спортсменами были допущены ошибки и нарушения.

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#мнение
#рпл
#матч
#футбол
Гаджиев заявил об отсутствии у игроков махачкалинского «Динамо» вредных привычек
29 октября 2024, 19:44

Фото: iStock/FOTOKITA

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что у игроков клуба нет вредных привычек.
Так он прокомментировал слова учредителя костромского «Спартака» Дмитрия Хотимского о том, что в команде стремятся призвать спортсменов не употреблять снюс.

«Если посмотреть на длинной дистанции, то в любых командах можно найти отдельных игроков с вредными привычками. Если вредные для здоровья вещества существуют, то они будут в той или иной мере применяться в клубах отдельными футболистами. В этих случаях применяются штрафные санкции. У игроков махачкалинского «Динамо» нет вредных привыче. Или я их не знаю», – заявил в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович высказался о работе под руководством Марко Николича, отметив, что тренер является великолепным профессионалом.

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#клуб
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Карпухин: Поражение от «Автомобилиста» дало нам пищу для размышлений
29 октября 2024, 19:09

Фото: iStock/LeArchitecto

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (4:5) в матче КХЛ, отметив, что это поражение заставило команду задуматься.
Он отметил, что сама игра была довольно зрелищной для болельщиков.

«Неудачное начало. Пропустили сразу две шайбы, потом отыграли одну, вторую. Были такие качели – сначала соперник вел, потом мы вели, потом опять соперник. Думаю, это была зрелищная игра для болельщиков. Но нам она дала много пищи для размышлений», — отметил в беседе с Metaratings.ru Карпухин.

Спортсмен также объяснил две пропущенные шайбы в начале игры потерей концентрации.

Ранее Илья Карпухин называл отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.

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#спортсмен
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В Балашихе в День в народного единства проведут Кубок по русскому шапочному бою
29 октября 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Балашихе 4 ноября, в День народного единства, состоится командный Кубок по русскому шапочному бою среди сборных городских округов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Турнир пройдёт в ледовом дворце им. Юрия Ляпкина. В нём примут участие команды юношей и девушек в возрасте от 13 до 14 лет. Вход для зрителей будет свободным. Торжественная часть начнётся в 13:00», – говорится в сообщении.
Соревнования состоятся по адресу: Балашиха, улица Парковая, дом 2, ледовый дворец Арена Балашиха им. Юрия Ляпкина. Они проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Названа тройка лидеров рейтинга «Суперлиги Подмосковья» по числу участников

Велогонщики из Московской области завоевали две медали Кубка России

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#минспорта мо
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#подмосковье
#московская область
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Названа тройка лидеров рейтинга «Суперлиги Подмосковья» по числу участников
29 октября 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Реутов стал лидером в рейтинге вовлечённости городских округов проекта «Суперлига Подмосковья». Вторую позицию занял Можайский городской округ, третью – Дмитровский, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Рейтинг ведётся с апреля 2022 года. Данные обновляются ежемесячно. При его формировании учитывается число активных жителей, которые регулярно участвуют в мероприятиях «Суперлиги» и вносят свой вклад в цель проекта – совместное преодоление 20 млн км. Вовлечённость рассчитывается как отношение числа участников проекта из городского округа к количеству его жителей», – пояснили в ведомстве.
В рамках «Суперлиги Подмосковья» в летнем сезоне состоялось более 20 мероприятий - забегов, велозаезов, заплывов на открытой воде. Участники спортивного проекта в ходе тренировок совместно преодолели более 15 432 000 км.
«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо уже традиционных дисциплин – бега и ходьбы – с 1 декабря того же участникам стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с 1 апреля 2023-го – велоспорт, а с августа 2024-го – роллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и ведут в общий зачёт преодоленных километров.
В рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проходят забеги по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo, заплывы SwimCup.

Узнать о проекте и стать его участником можно на сайте, а следить за новостями – в одноимённом сообществе в соцсети «VK».

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#плавание
#суперлига подмосковья
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Велогонщики из Московской области завоевали две медали Кубка России
29 октября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Подмосковья завоевали золотую и бронзовую медали на Кубке России по велоспорту на треке. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В дисциплине «гонка по очкам» у женщин победила Наталья Абасова. На второй и третьей позициях финишировали москвички. Всего на старт вышли 15 сильнейших спортсменок. Ранее Абасова стала серебряным призёром чемпионата России по велоспорту не треке в дисциплине индивидуальной гонке преследования 2 км», – отметили в ведомстве.
Среди мужчин в дисциплине «скретч» бронзу взял Степан Курьянов. Победителем и серебряным призёром стали столичные спортсмены. За награды в этой дисциплине боролись 20 велогонщиков.

Чемпионат, Кубок, первенство и всероссийские соревнования по велоспорту на треке прошли в Москве на олимпийском велодроме «Крылатское».
Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#нацпроекты
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Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»
29 октября 2024, 08:54

Фото: istockphoto/FotografieLink

Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри стал обладателем приза «Золотой мяч» по итогам сезона 2023/2024. Этот приз вручается лучшему футболисту мира французским журналом France Football.
В этом году «Золотой мяч» впервые вручался совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония награждения прошла в парижском театре «Шатле». Награду Родри получил из рук обладателя «Золотого мяча» 1995 года и бывшего президента Либерии Джорджа Веа.

Родри 28 лет. В минувшем сезоне в составе «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии и Суперкубок УЕФА. Годом ранее в составе клуба испанец стал победителем Лиги чемпионов, забив решающий гол в финале. Со сборной Испании Родри выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.

В голосовании за звание лучшего игрока сезона в мире испанский полузащитник несколько неожиданно обошёл нападающего мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса. Многие прочили «Золотой мяч» именно бразильцу. Третье место в списке лучших игроков занял ещё один игрок «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

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#уефа
#приз
#футбол
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Сёмин высказал неуверенность в реальность борьбы «Спартака» за первое место
28 октября 2024, 21:07

Фото: iStock/efks

Российский тренер Юрий Сёмин заявил, что в настоящее время борьба «Спартака» за первое место в РПЛ нереальна.
«Спартак» всегда должен бороться за первое место, но сейчас вижу это нереальным для них. Отставание слишком большое. Будет большой перерыв перед вторым кругом. У них игроки достаточно неплохого уровня. Чем быстрее они стабилизируют состав, тем быстрее наберут свои очки. Им нужна стабильность», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Сёмин.

Ранее бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.

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#тренер
#спартак
#футболист
#спорт
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Колосков о матче «Зенит» — «Локомотив»: Не люблю такой футбол
28 октября 2024, 20:57

Фото: iStock/ronniechua

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о матче «Зенита» и «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ, отметив, что игра хоть и была интересной, однако спортсменами были допущены ошибки и нарушения.
«Ничья – это неплохой результат для обеих команд. Явного преимущества не было ни у кого. Интересный матч, который держал в напряжении, но я рассчитывал на более красивый футбол. Слишком много было борьбы и нарушений правил. Не люблю такой футбол. Батракова травмировали, Вендела подбили. Не одобряю такое поведение. Нельзя выходить и крушить всё. Такая грубая игра портит впечатление от матча», – объяснил в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Ранее бывший игрок «Зенита», президент Фонда «Зенит-84» Александр Канищев прокомментировал матч «Зенит» — «Локомотив», которые сыграли вничью со счётом 1:1.

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#футбол
#матч
#игра
#рпл
#спорт
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Канищев похвалил «Локомотив» за игру с «Зенитом»
28 октября 2024, 20:49

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший игрок «Зенита», президент Фонда «Зенит-84» Александр Канищев прокомментировал матч «Зенит» — «Локомотив», которые сыграли вничью со счётом 1:1.
«Игра была равная, никому из соперников не могу отдать предпочтение. «Локомотив» выглядел очень дерзко, они молодцы, команда с хорошей психологией. «Локомотив» в этом матче был очень интересен, создавал моменты и мог решить исход матча в свою пользу. Так что эту команду надо похвалить, она была не хуже «Зенита», – высказался в беседе с «РБ Спорт» Канищев.

Ранее бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин заявил, что основной задачей нынешнего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича является определение состава команды.

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#спорт
#тренер
#игра
#рпл
#футболист
#матч
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