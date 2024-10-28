Колосков о матче «Зенит» — «Локомотив»: Не люблю такой футбол

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о матче «Зенита» и «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ, отметив, что игра хоть и была интересной, однако спортсменами были допущены ошибки и нарушения.
«Ничья – это неплохой результат для обеих команд. Явного преимущества не было ни у кого. Интересный матч, который держал в напряжении, но я рассчитывал на более красивый футбол. Слишком много было борьбы и нарушений правил. Не люблю такой футбол. Батракова травмировали, Вендела подбили. Не одобряю такое поведение. Нельзя выходить и крушить всё. Такая грубая игра портит впечатление от матча», – объяснил в беседе с Metaratings.ru Колосков.
Ранее бывший игрок «Зенита», президент Фонда «Зенит-84» Александр Канищев прокомментировал матч «Зенит» — «Локомотив», которые сыграли вничью со счётом 1:1.
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