Агент Гринберг раскрыл сроки восстановления Лесового

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Футбольный агент Шахар Гринберг заявил, что ориентировочные сроки восстановления полузащитника «Маккаби» (Хайфа) Даниила Лесового составят 7-10 дней.
«Ориентировочные сроки восстановления — 7-10 дней», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гринберг.
По его словам, спортсмен может приступить к полноценным тренировкам уже на следующей неделе.
Ранее экс-капитан сборной России Роман Широков назвал футболиста «Спартака» Антона Зиньковского хорошим игроком, однако отметил, что спортсмену недостаёт мобильности и физический кондиций. Он также добавил, что спортсмену пора становиться лидером команды.
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