Мостовой не поддержал критику в адрес Захаряна

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой заявил, что критика игры спортсмена Арсена Захаряна за испанский клуб «Реал Соседад» непонятна ему.
Он выразил мнение о том, что Захарян всё делает правильно, и призвал самого футболиста никого не слушать и продолжать работу.
Он пояснил, что сейчас Захарян проходит адаптацию, и ему нужно время для тоо, чтобы показать более высокие результаты.
Ранее сообщалось, что экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды.
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«Не совсем понимаю критику в адрес Захаряна. Парень отыгрывает первый сезон в Испании, стабильно выходит на поле, заслуживает доверие главного тренера. Наши игроки в более слабых чемпионатах реже играют, а тут Ла Лига. Его бы не ставили из раза в раз в состав, если бы считали ненужным или слабым», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
Ранее сообщалось, что экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды.
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Мелисса Тимофеева