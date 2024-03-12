Широков рекомендовал Зиньковскому улучшать мобильность в игре

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Экс-капитан сборной России Роман Широков назвал футболиста «Спартака» Антона Зиньковского хорошим игроком, однако отметил, что спортсмену недостаёт мобильности и физкондиций.
«Антону говорил, что надо улучшать единоборства. Если не будет вступать в них, навязывать, выигрывать их, будет тяжело. Играть на чистых мячах нельзя, надо выходить на более высокий уровень. Игрок очень хороший, но недостает мобильности и физических кондиций», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Широков.Он также добавил, что спортсмену пора становиться лидером команды.
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