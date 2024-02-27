Агент Хеновес заявил о готовности Кайо к сезону

Фото: istockphoto.com/artisteer
Футбольный агент Нето Хеновес заявил о хорошем состоянии здоровья защитника «Краснодара» Кайо, а также добавил, что спортсмен готов к сезону.
«Кайо прекрасно себя чувствует, он готов к сезону. Он без ограничений тренировался с командой на сборах. Он в порядке», — прокомментировал в беседе «РБ Спорт» Хеновес.
Отмечается, что, будучи игроком «Краснодара» с 2019 года, в этом сезоне Кайо провёл семь матчей во всех турнирах, забив один мяч и получив жёлтую карточку.
Читайте также:
Машкарин: «Перейдя в «Пари НН», Кучаев вернёт свою былую форму»
Агент Абу заявил об удовлетворённости Эль-Аскалани «Ростовом»
Тренер Петржела назвал Акинфеева самым заслуженным российским футболистом
Мелисса Тимофеева