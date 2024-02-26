Машкарин: «Перейдя в «Пари НН», Кучаев вернёт свою былую форму»

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Бывший полузащитник ЦСКА, селекционер клуба Денис Машкарин высказал мнение о том, что спортсмен Константин Кучаев, который недавно перешел в «Пари НН», в новой команде сможет вернуть прежний уровень своей игры.
Он отметил, что футболист был одним из основных игроков ЦСКА. Однако, заявил специалист, в спорте происходят изменения, когда позиция игрока в команде меняется.
Ранее футбольный агент Харуна Абу заявил, что футболист Эяд Эль-Аскалани доволен клубом «Ростов».
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«Чтобы играть, надо было сделать такие трансферные движения и перейти в другую команду, перезарядиться. Думаю, у Кости может получиться такая же история. Наверняка, он надеется, что, перейдя в «Пари НН», он вернёт свою былую форму. И будет одним из лучших футболистов России, потому что потенциал у него очень высокий», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Машкарин.
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