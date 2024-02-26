Машкарин: «Перейдя в «Пари НН», Кучаев вернёт свою былую форму»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым из действующих хоккеистов лиги достиг отметки в 100 очков за сезон. Как передаёт ТАСС, это произошло в ходе матча «Тампы» с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», где россиянин отметился заброшенной шайбой и тремя результативными пасами.

После этого на счету Кучерова стало 102 очка, включая 38 заброшенных шайб и 64 голевых передачи, в то время как его ближайший преследователь, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, за 59 проведённых в лиге матчей этого сезона выбил пока что лишь 96 очков (34 шайбы и 62 результативных передачи).